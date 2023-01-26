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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Lale Adası Kuzeyi Mevkii Doğal Sit Alanı kesin korunacak hassas alan ilan edilirken, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.

07:17 . 26/01/2023 Perşembe
AA
Lale Adası

Lale Adası

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Lale Adası Kuzeyi Mevkii Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.


Mardin'in Savur ilçesinde bulunan bir taşınmazın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde müze/kültür evi olarak değerlendirilmek üzere özel mülkiyete ait kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.


Konya'nın Meram ilçesine bağlı Durunday Mahallesi'ndeki bir taşınmazın, savunma ve güvenlik amaçlı bina tesisi ve eğitim atış tatbikat sahası yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsis edilmiş bulunan alan içerisinde kalmasından dolayı, tesis güvenliği ile can ve mal güvenliği açısından risk teşkil etmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı. Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.



#Cumhurbaşkanı Kararları
#Resmi Gazete
#Balıkesir
#Ayvalık
#Lale adası
#Bodrum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Kesin korunacak hassas alan ilan edildi
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