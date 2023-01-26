Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Durunday Mahallesi'ndeki bir taşınmazın, savunma ve güvenlik amaçlı bina tesisi ve eğitim atış tatbikat sahası yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsis edilmiş bulunan alan içerisinde kalmasından dolayı, tesis güvenliği ile can ve mal güvenliği açısından risk teşkil etmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.