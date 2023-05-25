|
Ekonomi

Dar gelirliye konut yardımı: Ev yapana 300 bin onarana 100 bin lira

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin yapımı, bakım, onarımı ve ev eşyası için barınma yardımında bulunuyor. Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği en yüksek destek tutarı 300 bin liraya, ev onarımında ise hane başına azami tutar 100 bin liraya kadar çıkıyor.

11:44 . 25/05/2023 Perşembe
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Yaz yaklaşıyor, ev bakım ve onarım işlerini yapmanın tam zamanı. Yalıtım, rutubet kaynaklı sıva dökülmeleri, yağmurda zarar gören duvarlar, sağlığı olumsuz etkileyecek yapı sorunları… Tabii bunların hepsi maliyet. Geliri yeterli olmayan yani maddi imkanları sınırlı vatandaşlar barınmayla ilgili bakım ve onarım masraflarını karşılayamıyor.


İşte bu durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına devlet yetişiyor.


300 bin liraya kadar çıkıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin yapımı, bakım, onarımı ve ev eşyası için barınma yardımında bulunuyor. Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği en yüksek destek tutarı 300 bin liraya, ev onarımında ise hane başına azami 35 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı.


Başvuru nereye yapılıyor?

Posta'da yer alan habere göre; Ayrıca prefabrik ev yapımı yardımı kapsamında bir hanenin alabileceği azami yardım tutarı 200 bin liraya yükseltildi. Destekten yararlanmak için sosyal yardım kriterleri devreye giriyor. Söz konusu yardım için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şubelerine veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı il veya ilçe şubelerine başvuru yapılabilir. 18 yaşından büyük aile bireyinin başvurusu yeterli oluyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti başvuruyu inceleyip karar veriyor.


İşte şartlar

Barınma yardımı (hane tadilat, büyük onarım ve yapım programı) için hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte birinden yani temmuz ayına kadar 2 bin 835 liradan az olması gerekiyor. Ayrıca yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine sahip olma ve onarımı yapılacak evin ya da ev yapılacaksa arsanın tam hisseli tapusunu bulundurma gibi şartlar da var.




#Konut yardımı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Ev onarımı yardım
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu oy oranları