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Ekonomi Darüşşafaka Cemiyet hayırseverleri desteğe davet ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Darüşşafaka Cemiyet hayırseverleri desteğe davet ediyor

Maddi olanakları yetersiz öğrencilere ortaokuldan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca ücretsiz ve yatılı kolej düzeyinde eğitim imkânı sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, Ramazan ayında bu misyona katkıda bulunmak isteyen hayırseverleri desteğe davet ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Darüşşafaka Cemiyet hayırseverleri desteğe davet ediyor
Foto/arşiv

Osmanlı’dan günümüze uzanan 159 yıllık tarihiyle Darüşşafaka Cemiyeti; annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz binlerce öğrencinin hayatını nitelikli eğitimle değiştirmeye devam etmek için bu ramazanda da fitre, zekât ve bayram bağışlarını bekliyor.

Bugün Türkiye’nin dört bir köşesinden sınavla belirlenmiş 1.000’e yakın öğrenciye hem şefkatli bir yuva olan hem de çağın en ileri eğitim fırsatını sunan Darüşşafaka Cemiyeti, ülkemizin gelecek nesillerini yetiştirmeye devam etmek için yardımlaşmanın ve paylaşmanın en yaygın olduğu Ramazan ayında hayırsever kurum, kuruluş ve bireyleri desteğe çağırıyor.

Oğuz Güleç: “Ramazan ayında da yapacağınız bağışlar, öğrencilerimizin giderleri için harcanacaktır”

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Darüşşafaka olarak 1863 yılından bu yana hayırseverlerin bağışlarıyla maddi olanakları sınırlı, yetenekli çocuklarımızı yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde liderler olarak yetiştiriyoruz. ?Çocuklarımıza tam burslu, yatılı, İngilizce ağırlıklı eğitim olanağı sunuyor, robotik, yapay zeka, dijital dönüşüm, genetik, kodlama, 3D gibi yetenek atölyelerimizle öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerileri ile donatarak yetiştiriyoruz. Milletimizin desteğiyle ‘eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesini yaşatıyor ve birlikte içimizdeki cevherleri, yarınları değiştirecek değerlere dönüştürüyoruz. Ramazan ayı; hayırsever kurum, kuruluş ve kişilerin fitre, zekât ve bayram bağışlarıyla hayra dokunduğu, ihtiyaç sahiplerinin dertlerine derman olduğu bir ay. Bu Ramazan ayında da yapacağınız fitre, zekât, fidye ve bayram bağışlarınızla anneleri ya da babaları hayatta olmayan çocuklarımızın iyi bir gelecekleri olmasına destek olabilirsiniz. Daha fazla çocuğumuza ‘eğitimde fırsat eşitliği’ sağlamak için bu özel ayda toplumun her kesiminden gelecek bağışları bekliyoruz” dedi.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin gelir kaynaklarını, ilk kurulduğu günden bu yana kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan bağışların oluşturduğunu ifade eden Güleç, " Öğrencilerimizin eğitiminin yanı sıra beslenme, barınma, giyim, sağlık, cep harçlığı gibi tüm ihtiyaçlarını bağışlarınızla karşılıyoruz. Ramazan ayında da yapacağınız bağışlar, öğrencilerimizin giderleri için harcanacaktır." diyerek bağışçılara hatırlatmada bulundu.

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