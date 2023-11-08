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Ekonomi

DASK fonlarının yatırım yelpazesi genişletildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

09:30 - 8/11/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

SEDDK'nin, DASK Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 25. maddesinde değişiklik yaptığına ilişkin yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, borsalarda işlem gören menkul kıymetlerin alım satımı Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) yetkilendirilmiş kuruluşlar nezdinde açılan hesaplar üzerinde veya borsa kanalıyla yapılacak. Borsada işlem görecek olması koşuluyla, yapılan ilk ihraçlardan da para ve sermaye piyasası aracı alınabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen finansal varlıklar hariç olmak üzere, tek bir ihraççının sermaye piyasası araçlarına yatırılabilecek tutar, kurum fonlarının yüzde 15'ini geçemeyecek. Söz konusu değişiklik öncesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı hariç tutulmamıştı.


Vadeli veya vadesiz mevduat ile özel cari ve katılma hesapları, 19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren bankalarda değerlendirilecek. Değişiklik öncesinde, vadeli veya vadesiz mevduat olarak sadece kamu bankalarında değerlendirilebiliyordu.




#DASK
#Piyasalar
#Resmi Gazete
#SEDDK
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