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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Defter saklama derdi sona erdi

Basit usuldeki vergi mükelleflerinin esnaf odalarında tutulan defter bilgileri ve kayıtları artık Maliye Bakanlığının geliştirdiği yeni Defter Beyan Sistemi’nde tutulacak. Yazılımın herkesin anlayabileceği seviyede olduğunu belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, 1 Temmuz’a kadar geçiş süreci bulunduğunu belirtti.

Haber MerkeziYeni Şafak
Vergi mükelleflerinin esnaf odalarında tutulan defter bilgileri ve kayıtlarının, Maliye Bakanlığının geliştirdiği bir sistemde tutulacak.
Vergi mükelleflerinin esnaf odalarında tutulan defter bilgileri ve kayıtlarının, Maliye Bakanlığının geliştirdiği bir sistemde tutulacak.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni geliştirdikleri Defter Beyan Sistemi ile basit usul kapsamındaki vergi mükelleflerinin esnaf odalarında tutulan defter bilgileri ve kayıtlarının, Maliye Bakanlığının geliştirdiği bir sistemde tutulacağını belirterek, “Bundan sonra artık defter tasdiki yok, defter saklama yok” dedi. Ağbal, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunda (TESK) düzenlenen “Defter Beyan Sistemi”nin tanıtım toplantısındaki konuşmasında, esnaf ve sanatkarların daha rahat şartlarda çalışabilmesi için son 3 yıldır birbiri ardına düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Özellikle gençleri müteşebbis olmaya yönlendirmek istediklerini dile getiren Ağbal, “Üniversiteden, liseden mezun olan gençlerimiz kendi iş yerlerini açsınlar istiyoruz. Onun için dedik ki, ‘75 bin liraya kadar ilk üç yılda elde ettiğiniz kazançlara bir kuruş vergi yok.’ Basit usul mükelleflerimizin yıllık 8 bin liraya kadar olan kazançlarına istisna getirdik. Dolayısıyla buradan yaklaşık 750 bin basit usul mükellefimiz yararlanmış oldu” ifadesini kullandı.

ÖTV’SİZ TİCARİ ARAÇ DESTEĞİ SÜRÜYOR

TESK ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu başkanlarının talepleri doğrultusunda ticari araçlara yönelik ÖTV’siz araç alma uygulaması getirdiklerini hatırlatan Ağbal, “Uygulama 2019’a kadar devam edecek. Sağolsun taksici kardeşlerim her yerde teşekkürlerini söylüyor. Sizin yüzünüz güldükçe bizim de yüzümüz gülüyor” dedi.

Defter Beyan Sistemi’nin ayrıntılarına ilişkin de bilgi veren Ağbal, bir esnaf odasını ziyaretinde basit usul vergi mükelleflerinin bilgilerini bilgisayara girmekte zorlanan personele rastlamasının bu kararda etkiliği olduğunu söyledi.

BÜTÜN İŞLEM İNTERNETTEN

Bunun üzerine Bakanlık olarak bir yazılım oluşturmaya karar verdiklerini dile getiren Ağbal, “Bütün esnaf odalarımız internet ortamında bu yazılıma erişebilsin ve esnaf odalarında tutulan bütün defterler, belgeler internet ortamına girsin dedik” ifadesini kullandı. Konuyu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile de konuştuklarını aktaran Ağbal, birlikte bir uygulama yazılımı geliştirdiklerini bildirdi. Söz konusu sisteme Defter Beyan Sistemi adını verdiklerini anlatan Ağbal, “Bugün artık basit usul mükelleflerimizin esnaf odalarında tutulan defterlerini, kayıtlarını Maliye Bakanlığının geliştirdiği bir sistemde tutma imkanına kavuştuk. Bundan sonra artık defter tasdiki yok, artık defter saklama yok” dedi.

2017 bütçe rakamları pazartesi açıklanıyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, pazartesi günü 2017 yılına ilişkin bütçe rakamlarını açıklayacaklarını belirterek, “Yılın başında ‘Türkiye ekonomisi şöyle oldu, böyle oldu, mali disiplin ortadan kalktı’ diyenlere pazartesi günü bir sürprizimiz var. Türkiye ekonomisinin güçlü olduğu kadar, kamu maliyesinin de hala güçlü olduğunu ortaya koyan bir performansı hep beraber sergileyeceğiz” dedi. Ağbal, bütçe sonuçlarının açıklanmasıyla bu yıl ekonomisi, bütçesi ve kamu maliyesiyle güçlü bir Türkiye fotoğrafı sergileyeceklerini kaydetti.

  • En büyük zorluk defter tasdiki idi
  • TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Maliye Bakanı Ağbal’ın göreve geldiği günden bu yana esnaf ve sanatkarla ilgili problemlerin çözümünde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Ağbal’ın yeni nesil esnaf ve sanatkarın ayakta kalabilmesi için yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, “Esnafın üzerinde en büyük yük defter tasdikleriyle ilgili uygulamaydı. 2018’den itibaren defter tasdiki işlemlerini notere gitmeden internet üzerinden yapabileceksiniz” dedi.

1 Temmuz’a kadar süre

Yazılımın herkesin anlayabileceği düzeyde olduğunu belirten Maliye Bakanı Ağbal, 1 Temmuz’a kadar geçiş süreci tanındığını, serbest meslek kazancına göre defter tutanlar için ise uygulamanın başladığını kaydetti. Ağbal, “Ben inanıyorum ki bu uygulama esnafımıza büyük bir kolaylık getirecek” diye konuştu. Bakan Ağbal, yurt içindeki kimi ziyaretlerde esnafın kendisine basit usulde verginin kaldırılıp kaldırılmayacağını sorduklarına dikkat çekerek, “Hükümet olarak basit usulü kaldırmak gibi bir düşüncemiz olmadığı gibi basit usulü nasıl kolaylaştırırız, esnafın üzerindeki yükleri nasıl alırız, bunun gayreti içindeyiz” diye konuştu.

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