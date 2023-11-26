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Ekonomi

Değerleme oranı %58 oldu

2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.

Ekonomi Servisi
04:00 - 26/11/2023 воскресенье
Güncelleme: 06:15 - 26/11/2023 воскресенье
Yeni Şafak
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Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendi. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.


KIRMIZI IŞIK İHLALİ 1.506 TL

Trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Kırmızı ışık ihlali cezası 951 liradan bin 506 liraya çıkacak. Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlali 691 liraya, engelli otoparkını işgalin cezası ise bin 384 liraya yükseltildi. Alkollü araç kullanmanın cezası ise 4 bin 64 liradan 6 bin 439 liraya çıkarıldı.


12 AYLIK ENFLASYONA GÖRE HASAPLANIYOR

Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranından farklı oranlar belirleme yetkisi bulunuyor. 2023 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olmuştu. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.


#ekonomi
#pasaport
#trafik cezası
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