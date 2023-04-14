Deprem bölgesi için konut seferberliği: İTO üyeleri "metrekare bedeli" bağışıyla konut yaptıracak

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, İTO'nun nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.





Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Avdagiç, depremin etkilediği 11 şehre yönelik yapılacak en önemli yardımın kalıcı konutların bir yılda teslim edilmesine katkıda bulunmak olacağını vurguladı.





Avdagiç, İTO’nun temsil ettiği İstanbullu iş insanlarını ve hayırseverleri, TOBB’un başlattığı "El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği"ne katılmaya çağırdı.

Bölge insanının gelecek kışa, sıcak yuvada girmesi için İTO’nun tüm gücünü seferber ettiğini aktaran Avdagiç, “İstanbul Ticaret Odası olarak, nakdi yardımımızın çok önemli bir kısmını kalıcı konutların yapımı için ayırdık. Ama burada sadece İTO’nun imkanlarının yeterli olmayacağı çok açık. İstanbul iş dünyasının, İstanbul Ticaret Odası camiasının imkanlarını da devreye sokmamız gerekiyor. Depremin ilk gününden itibaren İTO üyeleriyle nasıl sıkı bir çalışma ve yardımlaşma ortaya koyduysak, şimdi de bunu konut yardımında gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.





Avdagiç, TOBB ile görüşmelerde bir dairenin yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacağının bildirildiğini kaydederek, her üyenin mutlaka bir ev parasını tedarik etmek zorunda olmadığını belirtti.





İTO üyelerinin bu amaçla yapacakları yardımların TOBB’un açtığı hesaplara yatırılacağını bildiren Avdagiç, TOBB’un ve devletin gözetiminde gerçekleştirdikleri kampanyada üyelerin ve hayırseverlerin bağışlarını 1 Temmuz 2023'e kadar yapabileceklerini aktardı.





- "Evler 105 metrekare büyüklüğünde ve 3+1 olarak inşa edilecek"





Şekib Avdagiç, Türkiye oda ve borsalarından gelip TOBB’da toplanan bütçenin de doğrudan konut yapımının finansmanında kullanılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:





"TOKİ modelinin esas alınacağı evler 105 metrekare büyüklüğünde ve 3+1 olarak inşa edilecek. Her blokta 20 daire bulunacak ve inşaatın bitiminde depremzedelere kura ile teslim edilecek. Dileyen üyelerimiz metrekare bedeli bağışıyla da bir evin yapımına katkı sağlayabilecek. Bir mahallenin, bir sitenin, bir bloğun ya da bir dairenin bedelini bağışlaması ve arzu etmesi halinde, o mahalle ya da siteye bağışçımızın istediği isim verilebilecek. İsteyen bir ev/daire bedeli, dileyen bir oda bedeli, dileyen de bir metrekarelik inşaat bedeli bağışlayabilecek. Yani her üyemiz, bütçesinin elverdiği oranda bir katkıda bulunabilecek. Ne alt limit ne üst limit var. İnşallah gurur duyacağımız konutlarımızın törenlerinde bizler de olacağız, tamamlanıp insanımıza teslim edildiğini de hep birlikte göreceğiz.”





Mart ayında ihracatın 23,6 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdığına dikkati çeken Avdagiç, “2022’de ilk kez 250 milyar dolar sınırını aşan toplam ihracatımız, mart sonunda son 12 ay itibarıyla 256 milyar dolara ulaştı. Son aylarda ihracatta güçlü bir ivmenin görülmesi, oldukça sevindirici. Bu ivmenin devam etmesi için hem yatırımlarımızı artırmaya hem ihracatçımızı güçlendirmeye kesinti vermeden devam etmemiz gerekiyor. İhracat pazarlarımızdaki daralan talepten döviz kuru gelişmelerine kadar ilgili her alanda teyakkuzda olmalı ve önlemlerimizi anında almalıyız.” ifadelerini kullandı.





- "Yüksek teknolojiye dayalı üretken yatırımları önceleyip teşviklerimizi artırmalıyız"





Avdagiç, son aylarda ithalatta da yükselişler olduğuna işaret ederek, "Sözgelimi mart ayı ithalatımız 32,2 milyar dolar oldu. Bu rakamın 6 milyar dolarını enerji ithalatı oluşturuyor. İş dünyası olarak arzumuz, dış ticarette rekorların ihracatla sınırlı kalması, ithalatta daha yatay bir seyre geçmemiz. Bunun için de yüksek teknolojiye dayalı üretken yatırımları önceleyip teşviklerimizi artırmalıyız. Yatırım ortamında meydana gelen eksiklik ve aksaklıkları anında iyileştirmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.





Avdagiç, şunları kaydetti:





“Türkiye olarak, 1960’ta Devrim otomobiline konulan engeli, bu kez doğuştan elektrikli Togg T10X ile aştık. Togg Türk genci ve Türk girişimcisi için sarsılmaz bir özgüvendir. Yine geçen ay Türkiye’nin ilk Milli Muharip Uçağı ilk kez pistte yol aldı. Türk mühendislerinin tasarımı ve bilgisiyle ortaya çıkan Milli Muharip Uçağı, sadece Türk Hava Kuvvetleri’nin gücünü değil aynı zamanda teknolojide ulaştığımız noktayı da gösteriyor. Bu hafta başında ise dünyanın ilk SİHA uçak gemisi TCG Anadolu, resmen ordumuza teslim edildi. Son olarak sadece benim değil, bu mecliste bulunan herkesin göğsünü kabartacak bir proje daha başarıyla bitirildi. 2005-2013 yılları arasında İTO Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’ın başında bulunduğu milli tank projemiz Altay tankı tamamlandı. 23 Nisan’da düzenlenecek resmi törenle Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediliyor.”





Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ocak ayı başında Kredi Garanti Fonu destekleri kapsamında EYT Destek Paketini açıkladığını hatırlatan Avdagiç, “Sayın Bakan o zaman Kredi Garanti Fonu destekleri kapsamında EYT Destek Paketini açıklamıştı. O zaman 25 milyar liralık kefalet limitini haiz paketi devreye sokacaklarını ve işverenin kıdem tazminatı yükünü hafifleteceklerini ifade etmişti. Şimdi EYT yürürlüğe girdi. Son rakamlar 1 milyon 700 binden fazla kişinin bu haktan yararlandığını ortaya koyuyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Yeni emeklilerimizin tazminatlarının ödenmesi, işverenler açısından önemli bir sorun olarak duruyor. Bu desteğin ivedi ve etkin bir şekilde uygulanmasının iş dünyamız için çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedik.” ifadelerini kullandı.











