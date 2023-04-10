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Ekonomi

Deprem bölgesinde yeni fırsatçılık yöntemi: Düşük ücretlerle yıkılan taşınmazları satın alıyorlar

Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken mülkiyet hakkı ile ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. Bölgede, çantacı olarak tabir edilen bazı kişilerin, sigorta işlemlerinde komisyon karşılığında aracılık yaptığı; bazı kişilerin ise çok düşük ücretlerle yıkılan taşınmazları satın alarak, malik haklarından yararlanma peşinde olduğunu belirten TÜRKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Ölmez, alınması gereken önlemleri sıraladı.

08:09 . 10/04/2023 Pazartesi
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının, o bağımsız bölümdeki tüm eşya ve materyalleri kapsadığını vurgulayan TÜRKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, “Ülkemizde her fırsatı haklı/haksız rant kaldıracı olarak gören maalesef ciddi bir gurup bulunuyor. Bunların bir kısmını deprem bölgesinde hırsızlık yaptıklarını gördük, bir kısmının da hukuki hakları kötüye kullanarak çıkar sağlama peşinde olduğunu gördük.


Bölgede, çantacı olarak tabir edilen bazı kişilerin, sigorta işlemlerinde komisyon karşılığında aracılık yaptığı; bazı kişilerin de yıkılan taşınmazlarla ilgili vekalet toplamaya çalıştığı bilgileri geliyor. Bu kişilerin bir kısmının ise çok düşük ücretlerle yıkılan taşınmazları satın alarak, malik haklarından yararlanma peşinde olduğu görülüyor. Bunların arasına, bankaların tahsil edemedikleri alacaklarını sattıkları şirketleri de dahil edebiliriz” dedi.


Dava açıp hak talep edebilirler

Gazete Vatan'da yer alan habere göre;
Şu anda yıkılan ve enkazları taşınan taşınmazların fiili durumu yıkık/arsa iken hukuki durumları ‘bağımsız bölüm’ veya ‘bina’dır. Ayrıca; bundan sonra nasıl kullanılacağı da belli değil” diyen Ölmez şunları aktardı:

“Varlıkları tartışmasız olan bu haksız çıkar sağlayıcılar, belli bir süre sonra; muhatabı hazine olan; yıkılan binalar ve bu binalara ait enkazlardan çıkan yeniden dönüşüm malzemeleri için davalar açacaktır. Bu durum, pek çok sorunun olduğu bölgede; mahkemelerin önünde büyük bir iş yüküne, sonun da hazineden yani bizlerden tahsil edilecek ciddi bir meblağa ulaşacaktır."




#Deprem bölgesi
#TÜRKONFED
#Hüseyin Ölmez
#Mülkiyet hakkı
9 dakika önce
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