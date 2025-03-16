Deprem riski turizmde sezonu erken açtırdı

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge ise Yunan turizminin özellikle adaların erken rezervasyon sorunu yaşadığını vurguladı. Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin Türkiye'de erken rezervasyonda artışa neden olduğunu bildiren Belge, "Bu sene ve önümüzdeki sene, 2023 ve 2024'e hiç benzemeyecek. Bizim 2019 yılı ile öncesini yakalamak, geçmek hedefimiz var ve yakalayacağız. Bu yıl Çeşme için güzel yıl olacak" dedi. Yunan hükümetinin turizm sektörünün bu süreçten en az zararla çıkması için yürüttüğü çalışmalar, Türkiye'nin bu yaz adalardaki turisti kendine çekeceği düşüncesini destekler nitelikte.