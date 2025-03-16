Deprem riski turizmde sezonu erken açtırdı

Ege'deki adalarda tatil yapmayı düşünen turistler, son dönemdeki sarsıntılar nedeniyle rezervasyonlarını iptal ederek Türkiye'ye yöneliyor. Erken rezervasyonların önemli oranda arttığını kaydeden Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Adalardan kaçanlar için yeni destinasyon noktasının Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Mısır olduğunu görüyoruz" dedi.
Genelde mayıs gibi başlayan turizmde yaz sezonu bu sene Ege Bölgesi için erkene alındı. Bunun da en önemli sebebi başta Santorini olmak üzere Ege Denizi'ndeki adaları etkileyen deprem fırtınası olarak gösteriliyor. Bu gelişmeler ise, tatil için bölgeyi düşünen turistlerin rotasını Türkiye'ye çevirdi. Ana geçim kaynağı turizm olan bu adalarda erken rezervasyon iptalleri sonrasında, turizmde Türkiye tercih edilmeye başlandı. Bu talep Türkiye'nin tatil merkezlerindeki erken rezervasyona yansıdı.
DAHA FAZLA TANITIMA AĞIRLIK VERMELİYİZ
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, bir süredir sismik hareketliliğin yaşandığı Ege Denizi'ndeki adaların önemli sayıda turist ağırladığını söyledi. Türkiye'nin şu anda bir turizm fırsatı içerisinde olduğunun altını çizen İşler, "Elbette böyle afetlerin olmasını istemeyiz ama başta Santorini olmak üzere deprem korkusu ve insanların bu sene rezervasyonlarını oraya yapmama veya iptal etme eğilimi devam ediyor. Aynı deniz ve güneşi kullandığımız iki ülke olarak rezervasyonların daha çok Bodrum ve Muğla bölgesine kaydığını görüyoruz" bilgisini verdi. İşler, Çeşme'nin yeni destinasyon noktası olarak iyi göründüğünü ve fuarlarda İzmir'i en iyi şekilde tanıtarak daha fazla turisti çekilebileceğini dile getirdi.
YENİ TERCİH ANTALYA'DAN BODRUM'A UZANAN HAT
Turizmciler olarak tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini anlatan İşler, "Şu anda adalardan kaçanların Mısır'a ve yeni destinasyon noktası Antalya, Fethiye, Marmaris ile Bodrum'a kaydını görüyoruz. Daha önce Türkiye'ye gelmeyen bu yeni turist profilinin, hedef kitlemizde olması bizim için şans. Bu şansı üstün hizmet kalitesi ve uygun fiyatla lehimize çevirebiliriz. Yeni bir pazar, yeni bir müşteri portföyü ile karşı karşıyayız" diye konuştu.
ERKEN REZERVASYON ARTTI
- Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge ise Yunan turizminin özellikle adaların erken rezervasyon sorunu yaşadığını vurguladı. Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin Türkiye'de erken rezervasyonda artışa neden olduğunu bildiren Belge, "Bu sene ve önümüzdeki sene, 2023 ve 2024'e hiç benzemeyecek. Bizim 2019 yılı ile öncesini yakalamak, geçmek hedefimiz var ve yakalayacağız. Bu yıl Çeşme için güzel yıl olacak" dedi. Yunan hükümetinin turizm sektörünün bu süreçten en az zararla çıkması için yürüttüğü çalışmalar, Türkiye'nin bu yaz adalardaki turisti kendine çekeceği düşüncesini destekler nitelikte.