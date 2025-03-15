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Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

10:3815/03/2025, Cumartesi
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Burdur'da kurulacak Gökbel I-II Hidroelektrik Santrali (HES) Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali (GES) Elektrik Üretim Tesisi için gerekli olan bazı taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Susurluk Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla Balıkesir'de bulunan bazı taşınmazların EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Demirli RES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı amacıyla Kırşehir'de bulunan bazı taşınmazlar ile Şırnak'ta kurulacak Meşetepe HES Elektrik Üretim Tesisi için gerekli bazı taşınmazlar da EPDK tarafından kamulaştırılacak.

Öte yandan, Afyonkarahisar-2 OSB Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi sınırlarında bulunan bazı taşınmazlar, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün faaliyet alanındaki Simav açık ocağının kuzeybatı kısmında yük hafifletilmesi için gerçekleştirilecek Dekapaj Projesi ve yeni cevher stok alanının Yapımı amacıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.



#HES
#RES
#Resmi Gazete
#Kamulaştırma
#Enerji

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