Ekonomi Devletin zirvesinden dünyaya teknoloji ihraç eden merkeze ziyaret
İŞ DÜNYASI

Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi devletin zirvesini ağırladı.

Devletin zirvesinden dünyaya teknoloji ihraç eden merkeze ziyaret

Kompozit teknolojileri alanında öncü bir iş modeli olarak Kordsa ile Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle Teknopark İstanbul’da kurulan “Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi” devletin zirvesini ağırladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı da çekildi.
Ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı da çekildi.

Türkiye’den dünyaya teknoloji ihraç eden merkezi ziyaret eden, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Kordsa CEO’su Ali Çalışkan ile Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici eşlik etti.

LABORATUVARLAR ZİYARET EDİLDİ

Havacılık ve Uzay alanında üretim kalite standardı olan AS9100 sertifikasyonu ve ISO 17025 test akreditasyonuna sahip nadir merkezlerden olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ne yapılan ziyarette, Kordsa’nın kompozit üretim hattını ve Sabancı Üniversitesi laboratuvarları arasında yer alan ve havacılık alanlarında çalışmaların yürütüldüğü Mekanik Test ve Yapısal Sağlık İzleme Laboratuvarı, Eklemeli İmalat Laboratuvarı ve İleri Kompozit Teknolojileri Laboratuvarları ziyaret edildi.

Sabancı Üniversitesi akademisyenleri, araştırmacıları, mühendisleri ve lisansüstü öğrencileri bu laboratuvarlarda hava ve uzay araçlarının üretiminde çok kritik öneme sahip kompozit malzemeler ile eklemeli üretim yöntemleriyle üretilen malzemelerin tasarım, analiz ve ARGE faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Ziyaret esnasında Kartal Projesi’yle ilgili gelinen süreç de aktarıldı.

Yerli imkanlarla geliştirilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey’e pervane geliştirme projesi olan ‘Kartal’ ile; pervane üretiminde kullanılan malzeme tedariğinde dışa bağımlılığın ortadan kalkması amaçlanıyor.

Kordsa ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçen Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi, 15 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kurulu 3 bin 500 metrekarelik laboratuvar altyapısıyla, otomotiv ve havacılık alanlarında ihtiyaç duyulan kompozit malzeme üretiminde ülkemizin dışa bağımlılığını büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyor.

  • Bir üretim tesisi olmasının yanı sıra dünyanın sayılı test merkezlerinden biri olan Merkez’de halen 15 öğretim üyesi, 92 araştırmacı, mühendis, teknisyen ve 55 doktora öğrencisi çalışıyor.

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