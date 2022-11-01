Ekonomi Diplomatik atağın meyvesi ihracat Dış ticarette normalleşme rekoru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Diplomatik atağın meyvesi ihracat: Dış ticarette normalleşme rekoru

İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır ile yürütülen normalleşme dış ticarete de katkı sundu. Türkiye'nin yeni ekonomi modeli kapsamında ağrılık verdiği ihracata dayalı büyüme stratejisi, her alanda meyvelerini vermeye başladı. Yılın ilk dört ayında İsrail’e ihracat, geçen yıla göre yüzde 35, Suudi Arabistan'a yüzde 29,4, Mısır’a ise yüzde 28 artış gösterdi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Diplomatik atağın meyvesi ihracat: Dış ticarette normalleşme rekoru
Yılın ilk dört ayında İsrail’e ihracat, geçen yıla göre yüzde 35, Suudi Arabistan'a yüzde 29,4, Mısır’a ise yüzde 28 artış gösterdi.

İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır ile yürütülen normalleşme dış ticarete de katkı sundu. Türkiye'nin yeni ekonomi modeli kapsamında ağrılık verdiği ihracata dayalı büyüme stratejisi, her alanda meyvelerini vermeye başladı. Diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edildiği İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır ile gelişen siyasi ilişkilere paralel olarak ikili ticaret hacmi de büyüdü. İsrail'le ticaret hacmini yıl sonuna kadar 10 milyar dolara ulaştırmayı hedefleyen Türkiye, yılın ilk dört ayında Mısır'a yaptığı ihracatını yüzde 28, Suudi Arabistan'a yönelik ihracatını da yüzde 29,4 oranında artırdı. Öte yandan bu yılın ilk dört ayında İsrail'e yapılan ihracat da yüzde 35 artarak 2,6 milyar dolara ulaştı.

İSRAİL İLE TİCARET 10 MİLYAR DOLARI BULUR

Türkiye ve İsrail arasındaki inişli çıkışlı süreçlere rağmen ikili ilişkilerin en sorunsuz işlediği alan dış ticaret oldu. Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 2021'de yüzde 35 artarak 6,4 milyar dolar ile en yüksek seviyesine çıktı. İthalat ise yüzde 37 artışla 2 milyar dolar oldu. 2022'nin ilk dört ayında bu ülkeye yapılan ihracat geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 2,6 milyar dolara ulaştı. Bu veriler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ikili ticaret hacminin yıl sonuna kadar 10 milyar doları aşacağı yönündeki beklentisini de destekler nitelikte.

AVANTAJINI KORUDU

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler son yıllarda yaşanan gerilimlerin ardından eski düzeyine geri döndü. 2015-2019 arasında 5 milyar dolar bandının üzerinde seyreden ikili ticaret hacmi, ilişkilerin gerilediği 2020'de yüzde 23,9; 2021'deyse yüzde 89,4 oranında düşüş gösterse de Türkiye, Suudi Arabistan pazarında özellikle çelik, elektrik ve elektronik ile otomotiv endüstrilerinde yüksek rekabet avantajını korumayı başardı. Türkiye'nin bu ülkeyle ihracatını kısa vadede 2,5 milyar doların üzerine çıkarması bekleniyor. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı sadece bu yılın ilk dört ayında yüzde 29,4 arttı.

MISIR’A İHRACATTA YÜZDE 44 ARTIŞ

2020 sonlarında Mısır'la ilişkilerini normalleşme seyrine sokan Türkiye'nin 2021'de bu ülkeye olan ihracatı yüzde 44'lük artışla 4,5 milyar dolar seviyesine erişti. Aynı yıl dış ticaret hacmi de yüzde 39'luk artışla 6,7 milyar dolara çıktı ve tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. 2022'nin ilk dört ayında Türkiye'nin Mısır'a ihracatıysa yüzde 28 artış göstererek, yeni zirvelere kapı araladı. Türkiye'nin Mısır'a son 10 yıl içinde yaptığı toplam ihracat ise 158 milyar dolar düzeyinde.

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