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Doğrudan yatırımlar hızlanıyor

Doğrudan yatırımlar hızlanıyor

04:0014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Kasım 2024’te, Türkiye’ye 1 milyar 139 milyon dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleştiğini duyurdu.

YASED tarafından yapılan açıklamada, 2024’ün ilk 11 ayında ise uluslararası doğrudan yatırım miktarının 9,6 milyar dolar olduğu ifade edildi. Yeni rakamlarla birlikte 2002 yılından itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 273 milyar doları aştı.

Hollanda 202 milyon dolarlık yatırımı ve yüzde 28’lik payı ile Kasım 2024’te en çok yatırım yapan ülke oldu. Hollanda’yı yüzde 16 ile Almanya, yüzde 11 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yüzde 9 ile Fransa ve yüzde 7 ile İsviçre takip etti.




#YASED
#UDY
#Ekonomi
#Yatırım

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