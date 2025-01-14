Doğrudan yatırımlar hızlanıyor

YASED tarafından yapılan açıklamada, 2024’ün ilk 11 ayında ise uluslararası doğrudan yatırım miktarının 9,6 milyar dolar olduğu ifade edildi. Yeni rakamlarla birlikte 2002 yılından itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 273 milyar doları aştı.

Hollanda 202 milyon dolarlık yatırımı ve yüzde 28’lik payı ile Kasım 2024’te en çok yatırım yapan ülke oldu. Hollanda’yı yüzde 16 ile Almanya, yüzde 11 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yüzde 9 ile Fransa ve yüzde 7 ile İsviçre takip etti.