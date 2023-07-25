Dolanan mühimmatlı 10 tonluk Türk zırhlısı geliyor

"Aracın kabin kısmı tamamen mekanik bağlantılı şekilde yapıldı, civatalarla bir bağlama teknolojisi kullanıldı. Aracın bütün mayın, balistik patlama, balistik koruma ve her türlü yol kalifikasyon testleri gerçekleştirildi. Oldukça başarılı. Aracımız kabin bölmesinin koruma seviyesini NMS araçlarında da olduğu gibi eklemeli zırh çözümleriyle seviye 4'e kadar değiştirmek mümkün. En yüksek mayın korumasına erişme imkanımız var. Aracın ön bölümü kompozit olarak tasarlandı ve farklı koruma seviyelerine çıkma imkanımız var. Arka tarafı pikap bir araç olarak planladık. Arkaya içerden geçiş imkanı var. Araçta 4-5 mürettebat bulunabiliyor. Aracın 4 ton faydalı yük taşıma kabiliyeti var. Bu bize hem silah hem de görev sistemlerinin aynı anda araç üzerine entegre edilebilme imkanı sağlıyor. Aracımızda üzerinde 30 mm silah sistemi olan içeriden kumandalı bir kule var. Arkada da günümüzdeki tehditlere göre tasarlanmış 'dolanan mühimmat' adı verilen bir silah sistemimiz mevcut. Dolayısıyla bu iki sistemi aracımızla birlikte entegre ederek tanıtmak istedik."