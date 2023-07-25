|
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası: Avro Bölgesi'ndeki kredi talebinde keskin düşüş yaşandı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Banka Kredi Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'nde hem firmalar hem de hanehalkının kredi talebi keskin şekilde azalırken, bankaların takipteki kredilere yönelik endişesi artıyor.

14:24 . 25/07/2023 Salı
AA
Avrupa Merkez Bankası

Avrupa Merkez Bankası

ECB, Temmuz 2023'e ilişkin Banka Kredi Anketi sonuçlarını açıkladı.


Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki bankaların şirketlere yönelik kredi onaylama süreçlerindeki şartlar bu yılın ikinci çeyreğinde sıkılaştırıldı.

Ekonomik görünüm, yüksek risk algısının ana nedeni olurken, bankaların kredi süreçlerindeki şartların bu yılın üçüncü çeyreğinde de sıkılaştırılması bekleniyor.


Bölgedeki firmaların kredi talebinde keskin bir düşüş yaşanırken, artan faiz oranları, azalan kredi talebinin ana etkeni olarak ön plana çıktı.

Artan faiz oranlarının yanı sıra düşük tüketici güveni nedeniyle tüketici kredisi ve hanehalkına verilen diğer kredilere olan talepte de net düşüş yaşanırken, söz konusu düşüşün başta konut kredisi olmak üzere devam etmesi bekleniyor.


Avro Bölgesi bankalarının, takipteki kredilere yönelik endişesi de artarken, bankaların kredilere yönelik risk algısı yükseldi ve risk toleransları azaldı.




#Avro
#Avrupa
#ECB
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zalgiris-Galatasaray maçı ilk 11’leri