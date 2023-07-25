Avrupa Merkez Bankası: Avro Bölgesi'ndeki kredi talebinde keskin düşüş yaşandı

Temmuz ayı FED Para Politikası Kurulu faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası faiz kararı için piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. BNP Paribas ekonomistlerine göre ABD Merkez Bankası muhtemelen son kez faiz artırımı yapacak. FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Mart 2022'de başlayan faiz artırım süreci sona ermişti. Politika faizi, son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında sabit kalmıştı. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz artırımı ne anlama geliyor? İşte, FED toplantısı tarihleri.