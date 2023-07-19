Faiz oranlarının artırılması, enflasyonu kontrol altına almak için bir önlem olarak görülmekte. FED faiz kararı toplantısı için meraklı arayış başladı. 2023 Temmuz FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırılıyor. Yıllık takvime göre FED faiz kararı Temmuz zamanı ve önümüzdeki diğer ayların toplantı günleri belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED faiz beklentisi ne yönde?

Küresel piyasalar, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle pozitif seyrediyor.

Fed'in enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörüler günden güne güçlenirken, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı.

Faiz artırımı ne anlama geliyor?

Faiz oranlarının artırılması, kredilerin daha pahalı hale gelmesine ve bu da insanların daha az harcama yapmasına neden olacak. Bu, enflasyonu düşürmeye yardımcı olacak. Ancak, faiz oranlarının artırılması, ekonomiyi de yavaşlatabilir.

FED toplantı takvimi 2023

19-20 Eylül

31 Ekim / 1 Kasım