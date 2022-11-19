'Dünya Gazetesi kapanıyor' iddialarına ilk açıklama: Yolumuza devam ediyoruz

Dünya Grubu, Dünya Gazetesi'nin kapanma iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, “Markamız, “Dünya çalışanlarının veda ettiği”, “Dünya Gazetesi’nin NBE isimli bir yayına dönüştüğü” yönünde gerçeğe aykırı, kamuoyunu bilinçli olarak yanıltan ve Dünya markasına doğrudan doğruya yayın yolu ile saldırı oluşturan haksız fillerle karşı karşıya kalmıştır. Bizlerden görüş ve bilgi alınmadan, bu yayın ve haberlerin gerçekliği araştırılmadan yayınlanan ve Dünya markasını itibarsızlaştırma, yok etme algısına destek vermek üzere çeşitli medya ve sosyal medya hesaplarından yayılan diğer tüm yayınlara ve duyurulara ilişkin olarak her türlü yasal haklarımız saklı tutulmakta olup gereği yapılacaktır. Dünya Gazetesi’nin yayın hayatı son bulmadı, Dünya yoluna devam ediyor” denildi.

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Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“İmtiyaz sahibi olduğumuz Dünya Gazetesi, Dünya Ekonomi Politika, dünya.com, Dünya Executive, Dünya Kitap, Dünya Tekno ve İhracatın Yıldızları markalarımız için NBE Medya Yayın Basın A.Ş. ile 2019 yılında imzalanmış olan ‘marka kiralama sözleşmesi’ 18.11.2022 tarihi itibarıyla son bulmuştur. Markanın kurucusu sayın Nezih Demirkent’in yaşamı ve meslek hayatı süresince gözettiği etik değerler çerçevesinde sözleşme süresinin dolmasını bekleyen kurumumuz, doğru ve tarafsız haberciliğin “Dünya” çatısında yaşamaya devam edeceğini, daha güçlü, daha özgün , objektif habercilik anlayışıyla Dünya Gazetesi’nin yayın hayatını kendi kadrosu ile her zamanki gibi kesintisiz sürdüreceğini kamuoyuna duyurmaktan kıvanç duymaktadır.

“Dünya markasının devamlılığı hakkında kasıtlı olarak oluşturulan, gerçek dışı yayın ve haberler karşısında ‘doğruları’ aktarmak ve kamuoyunu aydınlatmak zorunlu hale gelmiştir. Markanın yayını NBE tarafından devam ettirilirken 15.11.2022 tarihinden itibaren gazetenin orjinal logosunun altına yerleştirilen ‘dönüşüyor’ ibaresi ile başlatılan kampanya, takip eden günlerde kasıtlı olarak ‘Dünya markasının yayın hayatının son bulduğu’ yönündeki haberlerle sürdürülmüştür. Markamız, “Dünya çalışanlarının veda ettiği”, “Dünya Gazetesi’nin NBE isimli bir yayına dönüştüğü” yönünde gerçeğe aykırı, kamuoyunu bilinçli olarak yanıltan ve Dünya markasına doğrudan doğruya yayın yolu ile saldırı oluşturan haksız fillerle karşı karşıya kalmıştır. Gerçeğe tamamen aykırı, objektif kriterlerden uzak , markanın itibarına açıkça zarar veren bu fiillere karşı, bir cevap hakkı kullanımına izin verilmeden, bizlerden görüş ve bilgi alınmadan, bu yayın ve haberlerin gerçekliği araştırılmadan yayınlanan ve Dünya markasını itibarsızlaştırma, yok etme algısına destek vermek üzere çeşitli medya ve sosyal medya hesaplarından yayılan diğer tüm yayınlara ve duyurulara ilişkin olarak her türlü yasal haklarımız saklı tutulmakta olup gereği yapılacaktır.

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“AMAÇ MARKAYI DEĞERSİZLEŞTİRMEK”

“Dünya markasını kiralamış olan NBE A.Ş’nin kadrolu çalışanlarının “Dünya çalışanları” şeklinde yansıtılması, Dünya markası tüm gücüyle var olurken “Dünya markası NBE’ye dönüşüyor”, “Dünya son yayını yapıyor” şeklindeki haberler, kamuoyunda Dünya markasının tamamen yok olduğu ve kapandığı algısı yaratmaya yönelik olup , markayı değersizleştirme, itibarını zedeleme ve 42 yıllık markanın mirasına açıkça haksız olarak konma çabasıdır. Türk ekonomi basınında kiraladığı marka üzerinden, o markanın haklarına kasıtlı olarak zarar veren bu kurumun bir Türk markasının ticari itibarını doğrudan zedeleyecek yayınları ve duyuruları elindeki medya gücünü kullanarak sürdürüyor olması son derece talihsiz bir olay olup türünün de tek örneğidir. Türk ekonomi basını kuşkusuz Anayasamızın ve Basın Kanunu ile ilgili tüm yasal düzenlemelerin kapsamı dahilinde iş dünyası ve dünya ekonomisine ilişkin haberleri objektif kriterlerle kamuoyuna ulaştırmak misyonundadır. Bu misyonun, doğrudan bir Türk markasını kamuoyu nezdinde küçük düşürmek, yok etmek, bu markaya yıllarca emek verenleri yok saymak yönünde girişimlerle maalesef ciddi hasar göreceği kamuoyunun takdirindedir.

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“İMTİYAZ SAHİBİNİN ZORLUK ÇIKARDIĞI YÖNÜNDEKİ BİLGİ VE HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

“Kamuoyunda değişik yayınlarda ‘marka sahibinin fahiş kiralar istediği’, ‘anlaşmayı imkansız kılacak talepleri olduğu’, ‘imtiyaz sahibi olarak kendi adının yazılmasını istediği’, ‘marka kiralama sözleşmesini gerçekleştirmemek için zorluklar çıkardığı’ yönündeki beyanların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yayınları yapanlarla yayınlayanlardan hiçbirisi konunun gerçekliğini bizlerden teyit etmemiş, cevap hakkı kullanılmasına fırsat vermemiş , basında haber alma/verme özgürlüğünün temeli “objektif olma kriterini” yerine getirmemişlerdir. 2019 yılında markanın yaşaması, gazetenin ayakta kalması için birçok fedakarlık yapan sayın Didem Demirkent, sözleşmenin yenilenme müzakereleri süresince yine yapıcı, çözüm üretici bir yaklaşım sergilemiş, objektif çizgisini ve müzakere etiğini koruyarak sessiz kalan taraf olmuştur. Sözleşmenin Dünya Süper Veb Ofset A.Ş tarafından özellikle yenilenmediği iddiaları tamamen gerçek dışıdır. NBE, müzakerelerin son aşamasında neredeyse anlaşma tamamlanmak üzereyken ani dönüş yapan, anlaşmayacağını sözlü olarak ileten taraftır. Bugün elimize ulaşan belge , NBE’nin sözleşmenin son bulduğuna dair resmi bildirimi de bizzat önce kendilerinin yapmış olduğunu ve asıl amacın itibarsızlaştırmaya çalıştığı “Dünya” markasını haksız şekilde elde etme niyeti taşıdığını açıkça göstermektedir. Bu hususları kamuoyunun bilgi ve takdirine sunar, bağımsız, gerçek ve objektif habercilik için tüm “Dünya” sevenlerle önümüzdeki hafta buluşmayı dileriz.

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