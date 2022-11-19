Ekonomi Merkez Bankasının faiz indirimini yansıtmadılar Konut satışlarına kredi freni
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Merkez Bankası'nın faiz indirimini yansıtmadılar: Konut satışlarına kredi freni

Türkiye genelinde konut satışları Ekim 2022’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 gerileyerek 102 bin 660 olarak gerçekleşti. Sektör yetkilileri konut satışlarında yaşanan düşüşün ana sebeplerinin başında konut kredisi oranlarının beklenen seviyelere düşmemesi olduğuna dikkat çekiyor.

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Haber Merkezi İHA
Merkez Bankasının faiz indirimini yansıtmadılar: Konut satışlarına kredi freni
Foto/arşiv

Konut satışlarında yaşanan düşüşler hakkında açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gayrimenkul Komitesi Başkanı Özkan Aydemir, konut satışlarında yaşanan düşüşün ana sebeplerinin başında konut kredisi oranlarının beklenen seviyelere düşmemesi olduğunu söyledi.

Kredili konut satışlarının gayrimenkul sektörünü doğrudan etkilediğini ifade eden Aydemir, önümüzdeki dönemlerde konut kredi oranlarının düşmemesi halinde konut satışlarında yaşanan düşüşün devam edebileceğini belirtti.

KREDİLİ KONUT SATIŞI SEKTÖRÜN CAN SUYU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,7 azalış göstererek 13 bin 268 olduğunu kaydeden Aydemir, "Konut üretiminde nakit girdisi olarak büyük önem taşıyan kredili satışlar hem inşaat üreticilerini hem de yeni ev almak isteyenleri doğrudan etkiliyor. Nakit girdisinde yaşanan düşüşler sebebiyle yeni konut üretiminde yaşanan daralma beraberinde birçok sorun getiriyor. Özellikle mevcut konutların fiyatlarındaki büyük artış bu sebeplerin başında yer alıyor" şeklinde konuştu.

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