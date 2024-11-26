Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, MÜSİAD EXPO’nun, dünyanın dört bir yanından yatırımcı ve iş insanını bir araya getirdiğini ve ticaret fuarı kategorisinde dünyada öncü olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti. Cahit Ertemel, “Küresel anlamda MÜSİAD EXPO, çok ciddi bir yere sahip olmak ile beraber karma ticaret fuarı kategorisinde dünyada öncü olma yolunda ilerliyor” diye konuştu.





21 FARKLI SEKTÖR VAR

Başkan Cahit Ertemel, “MÜSİAD EXPO, 2024 yılında 20’nci kez kapılarını iş insanlarına açıyor. Dünyanın dört bir yanından yatırımcı, sanayici ve girişimci iş insanını bir araya getiren bu etkinlik; gıdadan lojistiğe, inşaattan makineye toplamda 21 farklı sektörden firmaları ve misafirleri ağırlayacak” değerlendirmesinde bulundu. Ertemel, fuarda tüm ekip olarak yerlerini alacaklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “26-29 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan MÜSAİD EXPO 2024’te Genç MÜSİAD olarak biz de kurumsal standımız ve üyelerimiz ile yerimizi alacağız. Enerjimize ve çalışmalarımıza yakından şahit olmak için MÜSİAD Vadisi’ndeki standımızı ziyarete bekleriz.”





İstanbul’u girişimcilik merkezi yapacağız

Genç MÜSİAD tarafından MÜSİAD Genel Merkezi’nde açılan GM2 adında girişim hızlandırma merkezi ile ticaret odaklı hızlandırma programları gerçekleştiriyor. Düzenlediği hızlandırma programı ile girişimleri MÜSİAD’ın sahip olduğu ticari network ile buluşturarak ticaret yapmalarını ve girişimlerine ciro kazandırmalarını sağlıyor. Bunun yanı sıra girişimlere açık ofis, eğitim, mentörlük, globale erişim gibi farklı faydaları da sunuyor. Girişimcilik Merkezi’ni değerlendiren Cahit Ertemel, “Bu merkez, ekosistemde yer alan tüm paydaşlarla bağlantı kurarak İstanbul’u dünyanın önemli girişimcilik merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. 20 girişimin piyasa değerini 50 milyon doların üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.











