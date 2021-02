​Düşük hasat fiyatı yükseltti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Gıda Komitesi çalışmaları kapsamında Erken Uyarı Sistemi kurulması kararına ilişkin, “Bu yönde yapılacak her çalışma ve bu çalışmaların hızla yürütülmesi önemlidir. TZOB her ay yaptığı üretici market bülteni veri setini katkı için ilgililere sunmaya hazırdır” dedi. Bayraktar, TZOB tarafından her ay düzenli belirlenen üretici ve market fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Ocak ayında üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının salatalıkta görüldüğünü ve bu ürünü kabak, sivri biber, patlıcan ve süt gibi ürünlerin izlediğini belirten Bayraktar, en fazla fiyat düşüşünün ise lahanada olduğunu ve bu ürünü maydanoz, yeşil soğan gibi ürünlerin izlediğini söyledi.

Şemsi Bayraktar

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI SALATALIKTA YAŞANDI

Bayraktar, bu ürünlerde hasat dönemine bağlı olarak arzda yaşanan artışın fiyata yansıdığına işaret ederek, “Kuru soğan, patates ve limonda talepte yaşanan daralmanın pazarlama sorunlarına yol açması fiyatlarda düşüşe yol açmıştır. Domateste de Rusya’nın uygulamış olduğu kota nedeniyle ihracatta yaşanan sıkıntı fiyatlarda düşüşü beraberinde getirmiştir” diye konuştu. Üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının görüldüğü salatalık, kabak, sivri biber ve patlıcanda arzın örtü altından sağlandığını ve düşük hava sıcaklıklarına bağlı olarak hasat edilen ürün miktarındaki azalmanın da fiyata yansıdığını ifade eden Bayraktar, “Bu ürünlerde üretim açığı gibi bir durum söz konusu değil. Sadece mevsim koşulları itibarıyla hava sıcaklıklarının düşük seyrettiği dönemlerde arzın yavaşlamasına bağlı olarak geçici fiyat artışları yaşanabiliyor” dedi.

YEM FİYATLARI YÜZDE 50 ARTTI

Portakal ve zeytinyağındaki fiyat artışında rekoltedeki düşüşün etkili olduğunu vurgulayan Bayraktar, marulda düşük hava sıcaklıkları ile hasat edilen ürün miktarındaki azalmanın, mandalinada hasat yoğunluğunun azalmasının fiyata yansıdığını dile getirdi. Bayraktar, fiyatın en çok arttığı ürünler arasında yer alan süt ve süt ürünlerindeki duruma ilişkin de bilgi verdi. Süt fiyatındaki artışın Ulusal Süt Konseyi tarafından 2 lira 80 kuruş olarak açıklanan 4 aylık tavsiye fiyatından kaynaklandığını belirten Bayraktar, süt üretimindeki en önemli girdi olan yem fiyatlarındaki yüzde 50’lere yaklaşan yüksek artışlara dikkati çekti. Bayraktar, “Çiftçilerin bunun dışında, gübre, mazot, tohum, elektrik gibi diğer girdilerinde de artışlar olmuştur” dedi.

ÇALIŞMALAR HIZLA YÜRÜTÜLMELİ

Gıda Komitesi çalışmaları kapsamında tüm gıda ve tarım ürünlerinin fiyatlarının izleneceği Erken Uyarı Sistemi’nin kurulacak olmasının önemini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: “Gıda Komitesi, son toplantısında, Erken Uyarı Sistemi kurulması yönünde çalışma yapılacağını açıkladı. Sistemin 3 aşamalı olacağı basına yansıdı. Gıda Komitesinin sekretaryasını yürüten Merkez Bankası bu çalışmalar kapsamında Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü kurulacağını bildirdi. Tarladan sofraya fiyatların takip edilmesi için yapılan çalışmalarla üreticilerin yeterli gelir elde etmesi, tüketicilerin makul fiyatlarda gıdaya ulaşmasını sağlamak gerekiyor.”

SÜTÜN KAYMAĞINI ARACILAR YİYOR

Son dönemde artan süt ve süt ürünlerinin fiyatlarıyla ilgili üreticiler, çiftliklerden alınan sütün fiyatının sabit olmasına rağmen girdi maliyetlerinin yükseldiğini ve zincir marketler ile aracı firmalar yeterince denetlemediği için fiyatların arttığını belirtti. Üreticiler, 2 lira 80 kuruştan verdikleri sütün market raflarında fiyatının 7-8 liraya ulaştığını vurguladı. Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, fiyat artışında girdi maliyetlerinin yükselmesinin yanı sıra zincir marketler ve aracı firmaların büyük oranda etkili olduğunu söyledi. Kırlıoğlu, “Marketler zinciri bizim fiyatlarımızı arttırmadığı gibi tüketici üzerinde çok fazla bir artış yaptığı gözleniyor” dedi.

