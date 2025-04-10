Düşük kur döneminde ithalatçının iştahı artıyor

Pekin Yönetimi’nin Orta Asya, Afrika, Orta Doğu ve Kafkasya bölgesine yönelik ticaret atağı, ister istemez bölge ülkelerinin dış ticaret açığını olumsuz etkileyecek. Tüm bu haritanın ortasında kalan Türkiye için de benzer bir tehlikeden söz edilebilir. Sektör temsilcileri, ekonomimizin birden fazla sorunla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor. Pekin Yönetimi, ticaret savaşları döneminde bölgemize yoğun bir ihracat akınında bulunacak.

Tekstil, plastik, elektronik, çelik, züccaciye gibi sektörlerde Çin malı ürünlerin istilası yaşanabilir. Pekin hükümetinin sübvansiyonlarıyla ucuz hale gelen Çin ürünleri, ithalatımızı artırabilir. Ülkemizde de, ucuza ürün alma iştahı sürekli artan bir ithalatçı kesimi bulunuyor. Bu firmaların, ucuz ve genelde kalitesiz olarak tanımlanan Çin mallarına karşı bağımlılığı, bu ülkeye yönelik dış ticaret açığımızın büyük bir bölümünü oluşturuyor. Özellikle döviz kurunun dengeli seyrettiği ve TL’nin değer kazandığı zamanlarda, ithalatçıların Çin’den yüklü miktarda alım yaptığı biliniyor.