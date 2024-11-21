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Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara satıldı

Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara satıldı

10:3321/11/2024, Perşembe
DHA
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Duvara bantlanmış muz için rekor fiyat verildi.
Duvara bantlanmış muz için rekor fiyat verildi.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Comedian' adlı eseri, New York'taki Sotheby's müzayedesinde 6,2 milyon dolara alıcı buldu.

Sotheby's müzayedesinde yoğun ilgi gören eser için açık artırma, 800 bin dolardan başladı. Dakikalar içinde fiyat 2 milyon dolara, ardından 4 milyon dolara yükseldi. Müzayede yöneticisi Oliver Barker, satış sırasında "Bu fırsatı kaçırmayın, bu sözleri daha önce hiç söyleyeceğimi düşünmemiştim: Beş milyon dolar için bir muz!" dedi.

Eseri kripto para platformu TRON'un kurucusu Justin Sun yaklaşık 5,2 milyon dolarlık teklifin üzerine 1 milyon dolar da müzayede komisyonu ödeyerek toplamda 6,2 milyon dolara aldı.

Sun açıklamasında, "Ben Justin Sun ve Maurizio Cattelan'ın ikonik eseri Comedian'ı 6,2 milyon dolara başarıyla satın aldığımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Bu sadece bir sanat eseri değil; sanat ve kripto para topluluğu dünyaları arasında köprü kuran kültürel bir fenomeni temsil ediyor. Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum. Muzun sahibi olmaktan onur duyuyorum ve dünyanın dört bir yanındaki sanat meraklıları için daha fazla ilham ve etki yaratmasını dört gözle bekliyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde, bu eşsiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak muzu bizzat yiyeceğim ve hem sanat tarihindeki hem de popüler kültürdeki yerini onurlandıracağım" ifadelerini kullandı.


#İtalyan
#Maurizio Cattelan
#Comedian

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