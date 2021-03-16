Ekonomi ebebek pandemi sürecinde de büyümeye devam ediyor Marka 174 mağazasını Ankara Cepa AVMde açtı
İŞ DÜNYASI

ebebek pandemi sürecinde de büyümeye devam ediyor: Marka 174. mağazasını Ankara Cepa AVM’de açtı

Her geçen gün mağazalarına bir yenisini daha ekleyen ebebek, salgın döneminde de bebeveynlerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Marka, 174. mağazasını Ankara Cepa AVM’de açarak bebeveynlerle buluştu.

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ebebek, 174. mağazasını Ankara Cepa AVM’de açtı.
ebebek, 174. mağazasını Ankara Cepa AVM’de açtı.

Bebeklere ve annelerine yönelik zengin ürün çeşitleriyle onların alışverişteki adresi olan ebebek, mağaza sayısını artırmaya devam ediyor. Yüzlerce markanın binlerce ürününü aynı çatı altında buluşturan marka, Ankara’daki mağazalarına bir yenisini daha ekleyerek bebekli ailelerin en hassas süreçlerinde onlara yol arkadaşı oluyor.

Marka, içerisinde bulunulan zorlu pandemi sürecinde de bebeveynlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tek bir çatı altında karşılama gayesiyle mağaza açılışlarını sürdürdü. Yasal yönlendirmeler doğrultusunda aldığı tüm önlemler ile kapılarını ziyaretçilerine açmaya devam eden marka, yeni açılan mağazasıyla Türkiye’de tam 174 bebek ürünleri mağazasına sahip oldu.

Güler yüzlü kadrosu, yüksek hizmet standartları, hesaplı fiyatları, uzman bilgisi ve alışveriş sonrası desteğiyle 2001 yılından itibaren faaliyet gösteren marka, yeni mağazası Ankara Cepa AVM’de ziyaretçilerini karşılamayı bekliyor.

ebebek Hakkında

ebebek, annenin ve bebeğin, doğum öncesinden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını; kaliteli ürünler, güler yüzlü kadro, yüksek hizmet standartları, hesaplı fiyatlar, uzman bilgisi ve alışveriş sonrası desteğiyle günün 24 saati karşılayan bir internet sitesi ve mağazalar zinciridir. 2001 yılında e-ticaret sitesi ile başladığı tecrübesini 2003 yılı başında fiziki mağazacılığa taşıyan ebebek; ebebek.com internet satış sitesi ve 56 ildeki 174 mağazasıyla anne-babalara hizmet vermeye devam ediyor.

www.ebebek.com 0216 325 11 11

Detaylı Bilgi İçin:

Melisa Ece Taner / ebebek Kurumsal İletişim / 0 216 325 73 25 / m.taner@ebebek.com

ebebek, Pandemi Sürecinde de Büyümeye Devam Ediyor!
GÜNDEM
ebebek, Pandemi Sürecinde de Büyümeye Devam Ediyor!
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