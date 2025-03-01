Ekonomi 2024'te yüzde 3,2 büyüdü

Türkiye ekonomisi enflasyonla mücadele edilmesi sebebiyle kemer sıkma politikalarının uygulandığı 2024 yılında yüzde 3,2 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'e ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2, 2024'ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüdü. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon liraya çıktı. Milli gelir dolar bazında ise 1,32 trilyon dolar hesaplandı. Kişi başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2024 yılında 507 bin 615 liraya, ABD doları cinsinden 15 bin 463 dolara ulaştı.

SANAYİ YERİNDE SAYDI

Büyüme üzerinde yüzde 9,3 ile inşaat sektörünün etkisi hissedildi. İnşaat sektöründe deprem bölgesinin yeniden imarına yönelik faaliyetlerin etkisi görüldü. Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 7,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, tarım yüzde 3,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 3,4, hizmetler yüzde 3,1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,8, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 arttı. En düşük büyüme ise yüzde 0,5 ile sanayi sektöründe gerçekleşti.

TÜKETİM HIZ KESMEDİ

Hane halkı nihai tüketim harcamaları 2024'te yüzde 3,7 yükseldi ve GSYH içindeki payı yüzde 59,2'yi buldu. Tüketim harcamaları, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde de yüzde 3,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 6,1 arttı. Geçen yıl mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,9 artarken, ithalatı yüzde 4,1 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2 azaldı, ithalatı yüzde 1,6 arttı.

İspanya ile zirveyi paylaştık

Türkiye, aynı zamanda gösterdiği yüzde 3,2'lik büyüme performansıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) en hızlı büyüyen iki ekonomisinden biri oldu. Türkiye, OECD ülkeleri içinde İspanya ile zirveyi paylaşırken, Polonya yüzde 2,9'la bu ülkelerden sonra geldi. Bu ülkeyi yüzde 2,8 ile ABD, yüzde 2,7 ile Litvanya ve yüzde 2,1 ile Norveç izledi. Gayrisafi yurt içi hasıla verileri açıklanan OECD ülkelerinden Avusturya ve Almanya'da ise daralma görüldü. Buna göre, ekonomisi en fazla küçülen ülke yüzde 1 ile Avusturya oldu. Bu ülkeyi yüzde 0,2'lik daralmayla Almanya takip etti.

G20'DE 4'ÜNCÜYÜZ

Öte yandan, G20 ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke, yüzde 5,03 ile Endonezya olurken bu ülkeyi yüzde 5 ile Çin ve yüzde 4,1 ile Rusya izledi. Türkiye, 2024'te büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de İspanya ile dördüncülüğü paylaştı.

18 çeyrektir kesintisiz büyüme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 15 yıldır, çeyreklik bazda ise 18 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü bildirdi. Büyüme verilerini değerlendiren Yılmaz, "Enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen politikaların dengelenme sürecine olan katkısı sürerken, makroekonomik istikrarı güçlendirecek şekilde iç talepte sağlıklı toparlanma gözlenmektedir" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de şu açıklamayı yaptı: "Dezenflasyonla uyumlu olarak oluşacak daha elverişli finansal koşullar, artan öngörülebilirlik ve iyileşen güvenin ekonomik aktiviteyi olumlu etkileyeceğini değerlendiriyoruz. Programımızla bugüne kadar birçok alanda önemli başarılar elde ettik, kırılganlıklarımızı azalttık ve makro temellerimizi sağlamlaştırdık."







