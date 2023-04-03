Ekonomide 21 yıllık dönüşüm

Ekonomi dergisi Z Raporu’nun Nisan sayısı yine doyurucu içeriği ile okuyucularının karşısına çıkıyor. Ekonomi gündemini dosya konuları ve ayrıntılı analizlerle detaylı şekilde ele alan Z Raporu’nun bu ayki kapak konusu ise “Ekonomide sessiz devrim… Türkiye böyle dönüştü” başlığını taşıyor. Türkiye’nin son 21 yılda ekonomide yaşadığı dönüşüme dikkat çekilen haberde, GSYH’nin 4,5 kat büyüdüğü, istihdamın 30 milyonu aştığı ve ihracatın 7 kat arttığının altı çiziliyor. Kamu maliyesinin 2002 sonrasında büyük bir disiplinle yönetildiğine vurgu yapılırken, 2001’de yüzde 33’leri aşan bütçe açığının GSYH’ye oranı 2021’de yüzde 2,7’ye gerilediği bilgisi paylaşılıyor. Ayrıca, faiz giderlerinin yüzde 17,1’den yüzde 2,5’e gerilemesi ve altyapı ve sosyal koruma harcamalarına ağırlık verilmesi gibi atılan adımlar sıralanarak, 21 yılda enkazdan dev ekonomiye geçişin öyküsü anlatılıyor.

HAVACILIKTA KURALLAR DEĞİŞİYOR

Her gün dünyanın dört bir yanından binlerce yolcu ağırlayan İGA İstanbul Havalimanı, havacılıkta kuralları değiştirmeye hazırlanıyor. Dünyadaki birçok seyahat şirketi tarafından en iyi havalimanı seçilen İGA sadece bir havalimanı değil, 7/24 ulaşabilir bir yaşam alanı vaat ediyor. 76,5 milyon metrekare alan üzerine inşa edilen havalimanı, Avrupa’nın zamanında kalkış yapan 1’inci havalimanı olma özelliği ile dünyadaki 333 lokasyona yolcu taşıyor.

DEPREM BÖLGESİ YARALARI ÜRETİMLE SARIYOR

Türkiye’yi sarsan yüzyılın afetinden tarım alanları ve çiftçiler de olumsuz etkilendi. Enkazın toprak ve su güvenliğine tehdit oluşturması, tarım ekipmanlarının depremden zarar görmesi, hasadın zamanında yapılması zorunluluğu, fay kırıklarının tarım arazilerini bozması ve iş gücü kaybı ilk aşamada çözülmesi gereken sorunlar olarak öne çıkarken; birçok uzman tarım faaliyetlerinin sürdürülmesinin bölgenin geleceği için büyük öneme sahip olduğu konusunda hemfikir.

İhracatta dayanışma seferberliği

11 ilde meydana gelen depremler sosyal hayatın yanı sıra bölge ekonomisini de derinden etkiledi. Bazı işletmeler maddi hasarlar alıp iş göremez hale gelirken, bazı işletmeler de istihdam eksikliği nedeniyle üretime ara verdi. Bölgede bulunan 34 OSB’nin 7’sinde kısmi altyapı hasarları oluştu, 5 bin 60 tesis ağır ve orta hasarlı. Depremin sanayi üzerindeki maliyetinin yaklaşık 170 milyar TL olduğu belirtiliyor. Bölgedeki üretim geçici olarak başka illere ve işletmelere kaysa da nisan itibariyle 11 ilin üretim ve ihracatı yeniden başlayacak.







