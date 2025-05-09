Elektrikte yüzde 50 doğalgazda yüzde 70 devlet desteği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz ay devreye giren yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşların elektrik faturalarının yarısının, doğalgaz faturalarının ise yaklaşık yüzde 70’inin devlet tarafından karşılandığını açıkladı.
Hayata geçirilen kademeli tarifelendirme sistemi ile her ilin iklim koşullarına göre farklı tüketim sınırları belirleniyor..
Yeni düzenleme kapsamında, elektrik tüketimi belirlenen kademe sınırları içinde kalan hanelere daha düşük tarifeler uygulanırken, aşanlar için ise kademeli artış söz konusu oluyor..
Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Alparslan Bayraktar'dan yeni bir açıklama geldi.
Devlet desteği ne kadar?
CNN Türk ekranlarında Gece Görüşü programında Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, yeni düzenlemede abonelerin elektrik faturasında yüzde 50, doğalgaz faturalarında ise yüzde 70 devlet desteği sağlandığını duyurdu..