Elektrikte yüzde 50 doğalgazda yüzde 70 devlet desteği

Son 3 yılda 1 trilyon lira devlet olarak destek verdik. Biz devlet olarak ihtiyacı olan olmayan herkese destek veriyoruz. Sosyal adalet gereği Şubat ayından itibaren böyle bir uygulama yaptık. Gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar bundan istifade etmeli dedik.