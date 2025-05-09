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Elektrikte yüzde 50 doğalgazda yüzde 70 devlet desteği

Elektrikte yüzde 50 doğalgazda yüzde 70 devlet desteği

12:249/05/2025, Cuma
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz ay devreye giren yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşların elektrik faturalarının yarısının, doğalgaz faturalarının ise yaklaşık yüzde 70’inin devlet tarafından karşılandığını açıkladı.

Hayata geçirilen kademeli tarifelendirme sistemi ile her ilin iklim koşullarına göre farklı tüketim sınırları belirleniyor..


Yeni düzenleme kapsamında, elektrik tüketimi belirlenen kademe sınırları içinde kalan hanelere daha düşük tarifeler uygulanırken, aşanlar için ise kademeli artış söz konusu oluyor..


Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Alparslan Bayraktar'dan yeni bir açıklama geldi.


Devlet desteği ne kadar?


CNN Türk ekranlarında Gece Görüşü programında Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, yeni düzenlemede abonelerin elektrik faturasında yüzde 50, doğalgaz faturalarında ise yüzde 70 devlet desteği sağlandığını duyurdu..


Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

1,2 milyon hane, belli tüketimin üzerinde tüketim yapan ve bizim destek dışı bıraktığımız grup. Abonelerimizin yüzde 3'ünü kapsıyor yani maaliyeti de ödeyen vatandaşların oranı. Biz yüzde 97'lik grubu desteklemeye devam ediyoruz.

Son 3 yılda 1 trilyon lira devlet olarak destek verdik. Biz devlet olarak ihtiyacı olan olmayan herkese destek veriyoruz. Sosyal adalet gereği Şubat ayından itibaren böyle bir uygulama yaptık. Gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar bundan istifade etmeli dedik.

Şu an vatandaşımızın yüzde 50'si elektrik bedelini devlet ödüyor. Doğalgazda faturanın neredeyse yüzde 70'ini devlet olarak biz karşılıyoruz. Doğalgazda da benzer modeli uygulamak istediğimizi ifade ettim.

Devlet olarak desteğe devam ediyoruz, edeceğiz de.



#Alparslan bayraktar
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