Ekonomi Emekli aylığı ve memur maaşı düzenlemesi TBMMde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emekli aylığı ve memur maaşı düzenlemesi TBMM'de

Emekli taban aylığının 2 bin 500 liraya çıkarılması ve memur maaşlarına yüzde 7 buçuk artışla toplamda yüzde 30.5 zam yapılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte ayrıca TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemeleri de yer alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli aylığı ve memur maaşı düzenlemesi TBMMde
(Arşiv)

AK Parti'li 78 milletvekilinin imzasını taşıyan, 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 18 maddeden oluşan kanun teklifi, doğal gaz faturalarından BES'e, Kurumlar Vergisi'nden kur korumalı mevduat hesaplarına kadar pek çok alanda düzenlemeler içeriyor.

DOĞAL GAZDA KADEMELİ FİYAT FARKI

Teklif ile kademeli doğal gaz tarifesine geçiliyor.

BES ile 'devlet katkı payını' artırmak amacıyla değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda BES sisteminde kamu katkı payı yüzde 25'ten, yüzde 30'a çıkarılıyor.

İhracatçı firmalarda Kurumlar Vergisi'nin indirimine ilişkin düzenlemeyle, Kurumlar Vergisi oranı yüzde 1 olarak öngörülüyor.

Kur korumalı mevduat hesaplarında da düzenlemeye gidiliyor. Vatandaşların, TL birikimlerinin mevduata yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Döviz endeksli TL mevduat hesaplarında kur koruma farkını ödemek amacıyla düzenlemeye gidiliyor.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI İÇİN YASAL DÜZENLEME

Teklifte emekli taban aylığının 2 bin 500 liraya çıkarılması ve memur maaşlarına yüzde 7 buçuk artışla toplamda yüzde 30.5 zam yapılmasına ilişkin düzenleme de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye zam oranı 30,5 en düşük emekli maaşı ise 2 bin 500 lira oldu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekliye zam oranı 30,5 en düşük emekli maaşı ise 2 bin 500 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 TL'nin altında maaş almayacak
OYNAT 02:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 TL'nin altında maaş almayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Memurların maaş artışının yüzde 30.5 olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 2 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, 'Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.' ifadelerini kullandı.

Memur ve emekli maaşlarına ek zam belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaş tablosu
FOTOĞRAF 17
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber milyonların beklediği emekli ve memur maaş zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
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Ek zammın duyurulmasının ardından 15 Ocak'a kadar bu ek zammın maaşlara yansıtılması bekleniyor.
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Öte yandan 'Ek zam' ile beraber yeni memur zammı ile birlikte memur maaşları netleşti. İşte tablo tablo yeni maaşlar…
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MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET TL)<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Vali - 22412 - 29247<br><br>Genel müdür (14) - 16177 - 21111<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 8526 - 11126
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Memur (Lisans - 91) - 5277 - 6887<br><br>Öğretmen (14) - 6587 - 8596<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 14826 - 19348
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Başkomiser (31) - 8522 - 11121<br><br>Polis memuru (81) - 7465 - 9741<br><br>Uzman doktor (14) - 10126 - 13214
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Hemşire (Lisans - 51) - 6391- 8340<br><br>Mühendis (14) - 8703 - 11357<br><br>Teknisyen (Lise - 111) - 5491 - 7165
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Araştırma görevlisi (71) - 8265 - 10785<br><br>Vaiz (14) - 6844 - 8931<br><br>Avukat (14) 8311 - 10845
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En düşük memur maaşı - 4880 - 6368<br><br>
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NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.<br><br>
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YENİ EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET - TL)<br><br>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022<br><br>Müsteşar (11) - 11806 - 15406<br><br>Genel müdür (11) - 10435 - 13617<br><br>Şube müdürü (Lisans - 14) - 4004 - 5225
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Memur (Lisans - 14) - 3918 - 5112<br><br>Öğretmen (14) - 4029 - 5257<br><br>Kaymakam 1. sınıf (14) - 6840 - 8926
Title
Başkomiser (14) - 4167 - 5437<br><br>Polis memuru (81) - 4167 - 5437<br><br>Hemşire (Lisans - 14) - 3916 - 5110
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Mühendis (14) - 4913 - 6411<br><br>Teknisyen (Lise -14) - 3419 - 4461<br><br>Profesör (14) - 9346 - 12191
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Memur ve emekli maaşlarına ek zam belli oldu: İşte meslek meslek yeni maaş tablosu
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği enflasyon zammı bugün sabah saatlerinde belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısı sonrası ek zammı duyurdu. Toplu sözleşme zammı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilerek memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edildi. Bununla beraber kamu çalışanlarının yeni maaşları da netleşti. İşte kalem kalem yeni maaşlar...
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