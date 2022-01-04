Emekli aylığı ve memur maaşı düzenlemesi TBMM'de

Emekli taban aylığının 2 bin 500 liraya çıkarılması ve memur maaşlarına yüzde 7 buçuk artışla toplamda yüzde 30.5 zam yapılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte ayrıca TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemeleri de yer alıyor.
AK Parti'li 78 milletvekilinin imzasını taşıyan, 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 18 maddeden oluşan kanun teklifi, doğal gaz faturalarından BES'e, Kurumlar Vergisi'nden kur korumalı mevduat hesaplarına kadar pek çok alanda düzenlemeler içeriyor.
DOĞAL GAZDA KADEMELİ FİYAT FARKI
Teklif ile kademeli doğal gaz tarifesine geçiliyor.
BES ile 'devlet katkı payını' artırmak amacıyla değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda BES sisteminde kamu katkı payı yüzde 25'ten, yüzde 30'a çıkarılıyor.
İhracatçı firmalarda Kurumlar Vergisi'nin indirimine ilişkin düzenlemeyle, Kurumlar Vergisi oranı yüzde 1 olarak öngörülüyor.
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Kur korumalı mevduat hesaplarında da düzenlemeye gidiliyor. Vatandaşların, TL birikimlerinin mevduata yönlendirilmesi amaçlanıyor.
Döviz endeksli TL mevduat hesaplarında kur koruma farkını ödemek amacıyla düzenlemeye gidiliyor.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI İÇİN YASAL DÜZENLEME
Teklifte emekli taban aylığının 2 bin 500 liraya çıkarılması ve memur maaşlarına yüzde 7 buçuk artışla toplamda yüzde 30.5 zam yapılmasına ilişkin düzenleme de yer alıyor.