Emekli aylığına katsayılı formül

Hükümet, 2025 ve sonrasında emekli olacak vatandaşların yaşayacağı yüzde 30’a varan hak kaybının ortadan kaldırılması için ilave ödenek dışında yeni çözüm önerileri üzerinde de çalışıyor. Masadaki formüllerde biri emekliliğe hak kazanılan yılla emekli olunan yıl arasındaki en yüksek katısayı oranını bulunmasına dayalı çözüm olarak öne çıkıyor.





EN YÜKSEK YILLIK KATSAYI BAZ ALINACAK

Bu çözüme göre, 2025 yılı içinde emekli olma hakkı kazanan bir kimse emeklilik dilekçesini 2027 yılında verirse, emekli aylığı 2025, 2026 ve 2027 yıllarına göre tek tek hesaplanacak.

Emeklilik için dilekçe verenlere bağlanacak emekli aylığı, dilekçenin verildiği yıl ya da emeklilik hakkının kazanıldığı tarih ile emekli olunan tarih arasındaki dönemdeki en yüksek değer üzerinden hesaplanarak oluşturulacak. 2025 sonrasında emekli olacak ya da emeklilik hakkı kazananlar arasındaki aylık farkı çözüme kavuşacak. Örneğin; 2024 yılında emekli olmaya hak kazanan bir kişi, dilekçesini 2026 yılında verirse, emekli aylığı 2024, 2025 ve 2026 yıllarındaki katsayılara göre ayrı ayrı hesaplanacak. Yapılan hesaplamada, en yüksek aylık bağlama oranı hangi dönemde çıkarsa o dönemin değeri üzerinden emekli aylığı bağlanacak.





AYLIK BAĞLAMA FORMÜLÜ DEĞİŞECEK

Emekli aylıklarının bağlamasında esas alınan formül değiştirilecek. Yeni emekli olan sigortalıların emekli aylıkları, yatırılan sigorta primi, prim gün sayısı dışında bir önceki yılın enflasyon ve büyüme rakamları hesaba katılarak son halini kazanıyor. Pandemi ve yüksek enflasyon sürecinin oluşturduğu olumsuz tablo yüzünden bu hesabın değiştiril-mesi gündemde.  ANKARA





Geçici gösterge rakamı önerisi

Bir diğer formülse, 2025 ve sonrasında emekli olacak sigortalılar için OVP kapsamında düşük enflasyona geçilecek 2027 senesine kadar geçici gösterge rakamı oluşturulması. Bu formüle göreyse, emekli aylığı hesaplanırken gösterge rakamı tek haneli enflasyona düşülene kadar sabit tutulacak. Örneğin, gösterge rakamı olarak enflasyon tek haneye gerileyene kadar 2024 yılındaki kat sayı esas alınarak belirlenecek.











