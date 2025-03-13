Emekli ikramiyesi Komisyon'dan geçti

Emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 3'er bin liralık ikramiyede bin lira artış öngören düzenlemeyi de içeren torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Teklife göre, emekli ikramiyesi 4 bin lira olacak. Teklif, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na inecek.