Emekli ikramiyesi Komisyon'dan geçti

Emeklilere verilen bayram ikramiyesini 4 bin liraya çıkartan düzenlemeyi de içeren torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Teklifle, aile yılı kapsamında duyurulan doğum yardımları da yasal zeminine kavuşacak.
Emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 3'er bin liralık ikramiyede bin lira artış öngören düzenlemeyi de içeren torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Teklife göre, emekli ikramiyesi 4 bin lira olacak. Teklif, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na inecek.
Teklifin 24 Mart öncesinde yasalaşması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
Teklifle, aile yılı kapsamında duyurulan doğum yardımları da yasal zeminine kavuşacak.
Olimpik ve paralimpik sporculara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından asgari ücreti geçmemek kaydıyla sosyal harçlık ödemesi yapılacak.
Komisyon görüşmelerinde AK Parti'nin verdiği önergeyle DHMİ personeline EUROCONTROL üzerinden sağlanacak ek ödemeye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeli de eklendi.