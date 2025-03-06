Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
İkramiye ile çocuk yardımı aynı torbada

İkramiye ile çocuk yardımı aynı torbada

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:006/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri ile üç çocuk için yapılacak yeni yardımlara ilişkin düzenleme aynı pakette Meclis’e geliyor.

Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek emekli bayram ikramiyesinde tüm ihtimaller ortaya konulacak. Milyonlarca SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi ile dul ve yetimi ilgilendiren bayram ikramiyesi konusunda hükümet yetkilileri bu hafta bir araya geliyor. Hükümetin hazırlayacağı torba yasa teklifi kapsamında, emekli bayram ikramiyelerinin artırılması bekleniyor. Artış konusunda ise çeşitli senaryolar üzerinde duruluyor. Şu an her bayram için 3 bin TL olarak belirlenen ve toplamda yıllık 6 bin TL’ye ulaşan ikramiyeler için farklı formüller masaya yatırılacak.

11 BİN 500 LİRA DESTEK

Torba teklifte Aile Yılı kapsamında 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak çocuk destekleri de yer alacak. 1 Ocak 2025’ten sonra doğan ikinci çocuk için her ay olacak şekilde bin 500 lira yardım yapılacak. 1 Ocak 2025’ten sonra üçüncü çocuğunu dünyaya getiren anneye ise aylık 6 bin 500 lira ödeme yapılacak. Dördüncü çocukta da yine 5 bin liralık yardım eklenecek. Böylece 4 çocuklu bir ailenin hesabına toplam 11 bin 500 lira yatırılacak. Yardımlar çocuklar 5 yaşını doldurana dek devam edecek.



#Emekli İkramiyesi
#Bayram İkramiyesi
#Çocuk yardımı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii Spor canlı izle: PSG Liverpool maçı canlı izle-Maç kaç kaç?