İkramiye ile çocuk yardımı aynı torbada

Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek emekli bayram ikramiyesinde tüm ihtimaller ortaya konulacak. Milyonlarca SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi ile dul ve yetimi ilgilendiren bayram ikramiyesi konusunda hükümet yetkilileri bu hafta bir araya geliyor. Hükümetin hazırlayacağı torba yasa teklifi kapsamında, emekli bayram ikramiyelerinin artırılması bekleniyor. Artış konusunda ise çeşitli senaryolar üzerinde duruluyor. Şu an her bayram için 3 bin TL olarak belirlenen ve toplamda yıllık 6 bin TL’ye ulaşan ikramiyeler için farklı formüller masaya yatırılacak.