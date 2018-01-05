Emekli maaşına 600 lira ek

TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2017'de yüzde 0,69 artarken, yıllık bazda yüzde 11,92 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

Buna göre memur ve emekliler, 1,69 oranında ek zam alacak. Toplam zam oranı 5,69 oldu. Memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, en düşük memur emekli aylığı 1978 lira olacak. En düşük SSK emekli aylığı 1570 liraya çıkacak. En düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da 1405 lira olacak.

BANKALARDAN EMEKLİLERE KAMPANYA

Akbank, SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emeklilerine, maaşlarını taşıdıkları halde 450 lira promosyon veriyor. Bunun için sadece T.C. kimlik numarasını bankaya göstermek yeterli oluyor. E-devlet üzerinden de emekli maaşınızı bu bankaya taşıyabilirsiniz.

İNTERNETTEN EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA

Denizbank da emekli maaşını 3 yıl süre ile alma sözü verene 450 TL ödüyor. Bankanın internet sitesinden de emekli maaşı Denizbank'a taşınabiliyor.

VAKIFBANK'TAN EMEKLİYE ÜCRETSİZ HGS

Vakıfbank bin lira emekli maaşı alana 300, bin ile 2 bin lira alana 375 lira, 2 bin ve üzeri maaş alana 450 lira promosyon ödüyor. Emekli maaşını Vakıfbank'a taşıyan emekliler ücretsiz maaş çekiyor, ücretsiz HGS alabiliyor, maaş hesabından hespa işletim ücreti alınmıyor. Halkbank da emeklilik maaşını kendilerine taşıyanlara Vakıfbank gibi promosyon ödemesi yapıyor.

GARANTİ BANKASI'NDAN DA EMEKLİYE PROMOSYON

1 Ağustos 2017’den itibaren, yeni emekliler (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ilk maaş ödemelerini ve varsa emekli ikramiyelerini almak için Garanti’yi seçebiliyor. Hem yeni emekliler hem de emekli maaşını Garanti’ye taşıyanlar 450 TL’ye varan promosyon alıyor.

EMEKLİYE 600 LİRA ÖDEME

ING Bank'ta yeni emekliler 2 yeni otomatik fatura talimatıyla birlikte 600TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL BAŞKA BANKAYA TAŞINIR?

SSK, Bağ-Kur ve sigortalıyken görevinden ayrılmış olan ve özel kanunlar kapsamında bulunan Emekli Sandığı emeklileri, yetkili il ve ilçe müdürlükleri ve e-devlet aracılığı ile ödemelerine aracılık edecek bankalarını değiştirebilirler.

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