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Ekonomi

Emekli zammı haftaya Meclis’te

Emekli aylıklarında oransal artışı da içerecek olan yasal düzenlemenin hazırlıklara başlandı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 00:30 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Haftaya Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanan 8 maddelik kanun taslağının kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımı ve işveren desteğini de kapsayacak. Düzenleme kapsamında, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı bütçe olanakları dahilinde artırılacak. Ayrıca taban aylıktan maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklisine de oransal zam yapılacak. Oransal zammın yüzde 45 düzeyinde olması bekleniyor. En düşük emekli maaşının da 7 bin 500 liradan 11 bin liraya yükseltilerek yüzde 46.6 zamlanması öngörüldü.

EN AZ ALANA POZİTİF AYRIM

Edinilen bilgiye göre hükümet, en düşük emekli aylığının üstünde maaş alan emeklilerin kök aylıklarında 3 çeyreklik büyüme verisi olan yüzde 4.7'lik artışın dışındaki seçenekler üzerinde çalışıyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yansıtılacak olan enflasyon farkıyla memur emeklisi ile diğer emekli aylıklarında oluşan oransal farkın kapanması bekleniyor. Bu nedenle taban seviyeden maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dışında kalan emeklilerin aylıklarına yüzde 45 oranında zam yapılacak. En düşük seviyeden aylık alan emeklilerin ise aylıklarında ise yüzde 46,6 düzeyinde artışa gidilerek, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşının 11 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor.




#Zam
#TBMM
#Emekli
#Ekonomi
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