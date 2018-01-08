Emekliye 241 lira zam

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla beklediği Ocak zammının oranını öğrenirken, yeni maaşları için de gün sayıyor. Zamlı maaşlar ayın 16'sından itibaren hesaplara yatacak. Emekliler, maaş alma günlerinde yeni maaşlarına kavuşacak.

EMEKLİYE BİR ARTIŞ DAHA VAR

Yüzde 5.69'luk artış, yılın ilk zammını ceplerine koymaya hazırlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 241 liraya varan zam getirdi. Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 5.69 zamla 4 bin 481 liraya çıktı. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; en düşük maaş ise SSK emeklilerinde bin 485 liradan bin 570 liraya, esnaf Bağ-Kur emeklilerinde bin 330 liradan bin 405 liraya yükseldi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) açıklamasına göre de 2000'den önce emekli olan SSK'lıların taban aylıkları ek ödeme dahil 935 lira 60 kuruşa çıkarken, en düşük maaş Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 988 lira 91 kuruş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın ikinci zammını da Temmuz'da alacak.

Bu zammın oranını da enflasyon belirleyecek. 2018'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, emeklilerin zam oranı olacak. Bu veri, 3 Temmuz'da belli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda zammın ipuçları yer alıyor. Programda, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği ifade ediliyor.

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