Emekliye 3 Ocak zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu tarihte zam oranlarını öğrenip aynı ay içerisinde maaş alma günlerinde yeni paralarını ceplerine koyacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklileri ise, zam için enflasyon verisi bekleneceğinden Ocak ayı başında aylıklarını zamsız olarak alacak. 3 Ocak'ta kesin artış ortaya çıktıktan sonra farklar hesaplara yatırılacak.
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
a) Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’nci gününde,
b) Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inci gününde,
c) Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19’uncu gününde,
d) Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’nci gününde,
e) Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inci gününde,
f) Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’nci gününde,
g) Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23’üncü gününde,
h) Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’üncü gününde,
ı) Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlara her ayın 25’inci gününde,
j) Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’ncı gününde, ödeme yapılıyor.
SSK maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılacak.