Emekliye ek zam bu hafta tamam

TBMM Genel Kurul, yarın (salı) en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesinin yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında yapılan artış oranına yüzde 5 ilave edilmesini de içeren yasa teklifini görüşecek.
REFAH PAYINA 85 MİLYAR TL
Yasa teklifine göre, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilecek. Yüzde 5'lik refah payının kamu maliyesine etkisinin 85 milyar lirayı bulması bekleniyor. İşverene sağlanacak asgari ücret desteği, bu yıl 56,55 milyar lira olacak. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek. Düzenlemenin maliyetinin 5,8 milyon lira olması bekleniyor.
YILLIK 650 BİN İLAVE İSTİHDAM
Düzenleme istihdam teşvikinin de süresi uzatma yetkisi üç yıllığına Cumhurbaşkanına verilecek. Bu kapsamda yıllık ortalama 650 bin istihdam sağlanacak. 3 yıl içinde 2 milyona yakın ilave istihdam oluşturulması öngörüldü. Bunun, 3 yıllık maliyeti 94,9 milyar lira olacak. Teklifle, işverene, sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamı oranında yani yüzde 20,5 destek sağlanacak. 2024 yılı için 4 bin 100,51 lira ila 30 bin 753,84 lira tutarında destek sağlanması planlanıyor.