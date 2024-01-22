Emekliye ek zam bu hafta tamam

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'un T10X modeli için yeni başvuru dönemi başlıyor. Bugün itibarıyla Togg'da çekiliş yapılmayacak. 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için 6-10 Ocak'ta konfigürasyon güncelleme imkanı tanıyan, 2023 yılı nisanda yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara da 15-19 Ocak'ta sipariş önceliği sunan şirket, bugünden itibaren sipariş ekranlarını tüm bireysel kullanıcılar için açıyor. Peki, Togg T10X nasıl sipariş verilir, fiyatı ne kadar? İşte T10X sahibi olmak isteyen kullanıcılar için tüm detaylar...