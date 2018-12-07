Ekonomi Emekliye intibak müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emekliye intibak müjdesi! İntibak yasası ne zaman çıkacak?

Emekliye intibak müjdesi

Emekliler intibak düzenlemesinden gelecek müjdeli haberi beklemeye devam ediyor. 2000 yılından sonra emekli olanların maaşında artış sağlayacak olan intibak düzenlemesi gerçekleşirse maaşlarda 355 liraya varan bir artış olması bekleniyor. Peki emekliye intibak düzenlemesinde son durum ne? İntibak yasası çıkacak mı? İntibak yasası ne zaman çıkacak? İşte intibak ile ilgili detaylar...

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İntibak düzenlemesi gerçekleşirse maaşlarda 355 liraya varan bir artış olması bekleniyor.
İntibak düzenlemesi gerçekleşirse maaşlarda 355 liraya varan bir artış olması bekleniyor.

Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor.

MAAŞLAR YÜKSELECEK

Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.

Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Takvim'de yer alan habere göremMilyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek.

MAKAS KAPANACAK

2000 öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 400 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş bin 20 lira.

Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.

ÇALIŞMA YAPILACAK

Milyonlarca emekli, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammı yolunu açacak düzenlemenin Meclis'e taşınmasını istiyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için Meclis'i adres göstermişti.

Buna göre; intibak düzenlemesi yasayla yapılabilecek. Eğer intibak vizesi çıkarsa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu detaylı bir çalışma gerçekleştirecek.

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2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak.

2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı, 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı. Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği ifade ediliyor.

İNTİBAK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK KİMLER FAYDALANACAK?

İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi.

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