Emekliye müjde yüzde 49.25

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı yüzde 49,25’e yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen yüzde 5’lik zammın artırıldığını belirterek “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk” dedi.

TÜM EMEKLİLERE AYNI ARTIŞ

TRT Haber yayınında konuşan Bakan Işıkhan, "Emeklilerimize 2024 yılı zam oranları belli olmuştu. Memur emeklilerimiz için yüzde 49,25 oranında artış sağlanmıştı. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur’lu emeklilerimiz içinse yüzde 37,57 orana ek olarak kabine toplantımızda yüzde 5 ek ilave zam eklenilerek yüzde 42,6’ya çıkarmıştık. Bu düzenleme TBMM Genel Kurulu’na sunulmuş durumda. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’ın koordinasyonunda, ben, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Yapılan çalışmalar sonrasında belli bir noktaya ulaştık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk” açıklamasında bulundu.

BİR HAFTA İÇİNDE HESAPLARDA

Işıkhan, farkların Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Işıkhan, asgari ücrette geçen seneye oranla yüzde 100’lük bir artış olduğunu hatırlatarak, “Yıllık enflasyon yüzde 64,77 iken asgari ücrete geçen yıla göre yüzde 100 zam yapmamız aslında ne kadar önemli bir başarı gösterdiğimizi de gösteriyor. Enflasyon oranı üzerinde de zam vererek çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemizi sürdürdük” diye konuştu.

Emekli Sandığı maaş farkı 26 Ocak'ta

Memur emeklilerinin maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı'ndan aylık alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'a ödenmeye başlayacağını duyurdu. Buna göre; toplam 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark tutarı ödenecek. Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri de başlayacak. Bu kapsamdaki 59 bin 33 kişiye toplam 992,9 milyon TL ödeme yapılacak.







