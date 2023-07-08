Emekliye yüzde 25 zam

16 milyon emeklinin merakla beklediği emekli maaşlarına zam oranı belli oldu. Buna göre; emekliler yılın ikinci yarısı için %25 zam alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda emeklilere yapılacak maaş artışının yüzde 25’e yükseltilmesi için ek zam yapılacak. Emekliler için yüzde 6,34 oranında ilave ödeme yapılacak. Memurlardan sonra 16 milyon emekliye de refah payı verilecek. Emeklilerin zam oranı yüzde 6.34’lük ilave ile yüzde 25’e çıkarıldı. Ek zam için halen torba yasa teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önerge verildi. 16 milyona yakın emeklinin tamamına toplamda yüzde 25 oranında zam yapılacak. Yüzde 25’lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler faydalanabilecek. Buna göre, yakın zamanda emekli olan EYT’li vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi.