Emekliye yüzde 25 zam

Yüzde 25’lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler faydalanabilecek.
16 milyon emeklinin merakla beklediği emekli maaşlarına zam oranı belli oldu. Buna göre; emekliler yılın ikinci yarısı için %25 zam alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda emeklilere yapılacak maaş artışının yüzde 25’e yükseltilmesi için ek zam yapılacak. Emekliler için yüzde 6,34 oranında ilave ödeme yapılacak. Memurlardan sonra 16 milyon emekliye de refah payı verilecek. Emeklilerin zam oranı yüzde 6.34’lük ilave ile yüzde 25’e çıkarıldı. Ek zam için halen torba yasa teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önerge verildi. 16 milyona yakın emeklinin tamamına toplamda yüzde 25 oranında zam yapılacak. Yüzde 25’lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler faydalanabilecek. Buna göre, yakın zamanda emekli olan EYT’li vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi.
MEMUR ZAMMININ MALİYETİ 177 MİLYAR TL
Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda memur zammını da içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken, zammın maliyeti belli oldu. Yaklaşık 3,7 milyon memurun aylık ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 TL seyyanen artışın 2023 bütçesine ilave maliyetinin 177 milyar TL olacağı açıklandı. Düzenleme ile Covid-19 döneminde 321 bin kişiye kesilen ve tahsil edilen idari para cezaları geri ödenecek, bunun maliyeti de 308 milyon TL olacak.