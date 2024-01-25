TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesinin yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında yapılan artış oranına yüzde 5 ilave edilmesini de içeren yasa teklifini görüştü.
Emekliye yüzde 49,25'lik zam TBMM'den geçti
TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi.
Zam farkları şubat başında
Zam oranı memur emeklisiyle eşitlenen SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ocak maaşını yüzde 37,56'lık enflasyon farkı üzerinden alacak. Yüzde 11,69'luk zam farkı ise şubat başında hesaplara yatırılacak.
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