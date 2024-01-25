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Ekonomi

Emekliye yüzde 49,25'lik zam TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi.

19:00 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:09 - 25/01/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesinin yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında yapılan artış oranına yüzde 5 ilave edilmesini de içeren yasa teklifini görüştü.

Emekliye yüzde 49,25'lik zam TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi.

Zam farkları şubat başında

Zam oranı memur emeklisiyle eşitlenen SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ocak maaşını yüzde 37,56'lık enflasyon farkı üzerinden alacak. Yüzde 11,69'luk zam farkı ise şubat başında hesaplara yatırılacak.

Ayrıntılar geliyor...

#Emekli
#Zam
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#TBMM
39 dakika önce
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