Ekonomi Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki dev iş birliği sona eriyor
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Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki dev iş birliği sona eriyor

Galatasaray Spor Kulübü ile Haziran 2016'da hem Riva hem de Florya arazileri için protokol imzalayan Emlak Konut GYO, yönetimin Florya'daki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklı Riva ve Florya arazilerini kapsayan protokollerin feshi için harekete geçti.

Kenan Biter Yeni Şafak
Galatsaray'a ait Riva arazisine uygulanacak proje.
Galatsaray'a ait Riva arazisine uygulanacak proje.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Riva ve Florya arazileri üzerinden Galatasaray Spor Kulübü ile geçtiğimiz yıllarda yaptığı iş birliğine yönelik sürpriz bir karar aldı.

FESİH SÜRECİ BAŞLADI

Emlak Konut GYO, Beykoz'a bağlı Riva'da bulunan taşınmazlar ile Bakırköy Florya Mahallesindeki taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile imzalanan protokollerin feshi için sürecin başlatıldığını açıkladı.

  • Protokollerin feshine yönelik sürecin, Galatasaray Spor Kulübü'nün Florya'daki yükümlülüklerini yerine getirmemesinde kaynaklandığı iddia edildi.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.ile Galatasaray Spor Kulübü Demeği arasmda 29.06.2016 tarihinde protokol imzalanmıştı.

Galatasaray Spor kulübüne ait Riva arazisi için planlanan proje.

YÜZDE 80'İ GALATASARAY'IN OLACAKTI

Riva projesine yönelik yapılan anlaşmaya göre, ihalede ortaya çıkacak şirket payı gelirinin yüzde 80'i Galatasaray'ın, yüzde 20'si de Emlak Konut GYO'nun olacaktı. Bu durumda gelirin yüzde 80'ine denk gelen 761.6 milyon lira kulübün kasasına girecekti.

Galatasaray Spor Kulübüne ait Riva arazisi.

6 YILDA TAMAMLANMASI BEKLENİYORDU

Riva'daki toplam 1 milyon 84 bin metrekarelik araziye bin 550 villa yapılması planlanırken, projenin 6 yıl içerisinde de tamamlanması hedefleniyordu.

FLORYA PROJESİ

Riva'nın yanı sıra protokolü feshedilmesi için adım atılan Galatasaray'a ait 63 bin 230 metrekarelik Florya arazisinde gerçekleştirilecek projeden de taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL'nin yüzde 28,57'si yani 237 milyon 845 bin TL'si kulübe kalacaktı.

Florya arazisi.

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