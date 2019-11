Emlak vergisi ödemelerinde son 10 gün: Ödenmezse her ay için yüzde 2 gecikme zammı uygulanıyor Emlak vergisi ödemelerinde son 10 gün: Ödenmezse her ay için yüzde 2 gecikme zammı uygulanıyor Emlak Vergisi'nin ikinci taksitinin ödemesinde son tarihin 30 Kasım olduğunu belirten uzmanlar, mükellefleri cezalı duruma düşmemesi için uyardı. TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük "Vergi, süresi içinde ödenmezse her ay için yüzde 2 gecikme zammı uygulanıyor. Belediyelerin internet siteleri üzerinden yapılacak ödemelerde, dolandırıcılara karşı önlem olarak, web sitesinin sahte web sitesi olmamasına dikkat etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 21 Kasım 2019, 11:24 Son Güncelleme: 21 Kasım 2019, 11:26 AA