Ekonomi Tapudan yabancılara özel gayrimenkul portalı Your Key Turkey 7 dilde hizmet verecek
EMLAK

Tapu'dan yabancılara özel gayrimenkul portalı: 'Your Key Turkey' 7 dilde hizmet verecek

Tapu'dan yabancılara özel gayrimenkul portalı: 'Your Key Turkey' 7 dilde hizmet verecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye'de taşınmaz edinmek isteyen yabancıların başvuru sürecinden itibaren doğru yönlendirilmesi amacıyla istatistiki veriler, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımı hakkındaki bilgiler ve tapu müdürlüklerinden randevu alınması gibi her türlü bilgi akışının sağlandığı bilgi portalını kurdu. "Your Key Turkey" web adresli, Türkçe dahil 4 dilde aktif hizmet veren portalda, ilerleyen günlerde Rusça, Fransızca ve İspanyolca hizmet de sunulacak.

Haber Merkezi AA
'Your Key Turkey' 7 dilde hizmet verecek.
'Your Key Turkey' 7 dilde hizmet verecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye'de taşınmaz edinmek isteyen yabancıların başvuru sürecinden itibaren doğru yönlendirilmesi amacıyla istatistiki veriler, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımı hakkındaki bilgiler ve tapu müdürlüklerinden randevu alınması gibi her türlü bilgi akışının sağlandığı bilgi portalını kurdu.

  • "Your Key Turkey" web adresli, 4 dilde aktif hizmet veren portalda, yakında Rusça, Fransızca ve İspanyolca hizmet de sunulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancıları doğru yönlendirmek, yatırım kararlarına ilişkin verilere erişim sağlamak, başvuru süreçlerinde ve sonrasında taşınmaz edinimi ve vatandaşlık kazanımı başta olmak üzere tapu ve kadastro ile ilgili tüm işlemlerine yardımcı olmak amacıyla "devlet güvencesi" altında hizmet sunan "Yabancılar Bilgi Portalı (Your Key Turkey)"nı hazırladı.

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Portal ile taşınmaza yönelik her türlü hukuki bilgi ve iş akışlarından yabancıların taşınmaz edinimine yönelik istatistiki bilgilere, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımına ilişkin her türlü bilgiye ulaşılabilecek.

Ayrıca taşınmaza ilişkin mekansal veri ile yatırım yoğunluğu haritaları ve analizlerine, Türkiye'den taşınmaz alabilen ülke vatandaşları bilgisine, e-randevu sistemi aracılığıyla tapu müdürlüklerinden randevu alınmasına kadar pek çok bilgiye erişim imkanı sağlanacak.

Ayrıca yabancılara detaylı soruları ve bilgi talepleri için de sitede bulunan form aracılığıyla başvuru yapma imkanı sunulacak. Bir iş günü içerisinde bilgilendirme yapılacak.

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7 dilde hizmet verecek

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Almanca dillerinde aktif hizmet veren portala ilerleyen günlerde Rusça, Fransızca ve İspanyolca dilleri de eklenerek toplam 7 dilde hizmet sunulacak.

  • Portalın web adresi "www.yourkeyturkey.gov.tr" adresi ile sosyal medya hesaplarından da aktif hizmet verilecek.

"Your Key Turkey", yabancı yatırımcılara sunduğu hizmetler bakımından alanında ilk olacak. Bakanlık, portalı tanıtmak için web sayfasına ek olarak işlem rehberi, broşür, afiş, el ilanı, katalog, magazin, dergi gibi pek çok basılı materyal hazırladı.

İstanbul'un konutta en fala kazandıran 9 ilçesi
FOTOĞRAF 10
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İstanbul'da gayrimenkul piyasası son 10 yılda yüzde 174'lük değer artışı ile euro ve borsayı sollarken, altın ve dolardan sonra ise en fazla kazandıran 3. yatırım aracı oldu. İstanbul'un gayrimenkul alanında en fazla kazandıran 9 ilçesi ve metrekare başına yaşanan yüzdelik artış ise şu şekilde sıralandı...
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Kadıköy - Yüzde 291
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Beşiktaş - Yüzde 288
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Bakırköy - Yüzde 272
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Sarıyer - Yüzde 259
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Zeytinburnu - Yüzde 241
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Bağcılar - Yüzde 222
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Maltepe - Yüzde 212
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Kartal - Yüzde 204
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Ümraniye - Yüzde 180
İstanbul'un konutta en fala kazandıran 9 ilçesi
İstanbul'da gayrimenkul piyasası son 10 yılda yüzde 174'lük değer artışı ile euro ve borsayı sollarken, altın ve dolardan sonra ise en fazla kazandıran 3. yatırım aracı oldu. İstanbul'un gayrimenkul alanında en fazla kazandıran 9 ilçesi ise şu şekilde sıralandı...


10 ülkede 12 farklı temsilcilik açılacak

  • Yurt dışında yaşayan vatandaşların tapu işlemlerine kolaylık sağlamak ve yurt dışına gayrimenkul satışını artırmak amacıyla 10 ülkede 12 temsilcilik açılacak.

İlk etapta, Bakü Büyükelçiliği, Berlin, Düsseldorf, Paris ve Brüksel'deki başkonsolosluklarda tapu işlemleri için temsilcilikler hizmet verecek.

Ayrıca Doha, Kuveyt, Üsküp, Oslo, Lefkoşa, Londra ve Stuttgart'ta konsolosluk dışında ofis kiralanarak tapu işlemleri için temsilcilik açılacak.

Temsilciliklere Tapu ve Kadastro Müşaviri ve Tapu ve Kadastro Ataşesi görevlendirilecek.

Bu köyde emlak ve konaklama fiyatları el yakıyor
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Kazdağları'nın eteklerinde kurulu, geçmişi antik çağlara dayanan Adatepe köyündeki tarihi taş evlerin fiyatı adeta İstanbul Boğazı'na bakan yalılarla yarışıyor.
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Eşsiz doğası, sakinliği ve huzuruyla önemli bir turizm potansiyeline sahip köyde, yarım pansiyon konaklamanın bedeli 750 liraya kadar çıkıyor.
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Köyde emlak edinmek için adeta bir serveti gözden çıkarmak gerekiyor. Eski Rum taş evlerin restore edilmiş olanlarının fiyatları, İstanbul Boğazı'ndaki yalılarla yarışıyor.
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Yıkık dökük, eski taş evlerin fiyatları bile 800-900 bin liradan başlıyor.
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Anıtlar Kurulu'ndan alınan onay ile restorasyonu tamamlanan evler, milyonlarla ifade edilen fiyatlarla satılıyor.
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Bu köyde emlak ve konaklama fiyatları el yakıyor
Kazdağları'nın eteklerinde kurulu, geçmişi antik çağlara dayanan Adatepe köyündeki tarihi taş evlerin fiyatı adeta İstanbul Boğazı'na bakan yalılarla yarışıyor.


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