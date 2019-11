Tapu'dan yabancılara özel gayrimenkul portalı: 'Your Key Turkey' 7 dilde hizmet verecek Tapu'dan yabancılara özel gayrimenkul portalı: 'Your Key Turkey' 7 dilde hizmet verecek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye'de taşınmaz edinmek isteyen yabancıların başvuru sürecinden itibaren doğru yönlendirilmesi amacıyla istatistiki veriler, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımı hakkındaki bilgiler ve tapu müdürlüklerinden randevu alınması gibi her türlü bilgi akışının sağlandığı bilgi portalını kurdu. "Your Key Turkey" web adresli, Türkçe dahil 4 dilde aktif hizmet veren portalda, ilerleyen günlerde Rusça, Fransızca ve İspanyolca hizmet de sunulacak.

Haber Merkezi 18 Kasım 2019, 12:05 Son Güncelleme: 18 Kasım 2019, 12:07 AA