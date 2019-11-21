Ekonomi Emlakçılık yapmak isteyenler bu belgeyi mutlaka almalısınız Son gün 5 Aralık
EMLAK

Emlakçılık yapmak isteyenler bu belgeyi mutlaka almalısınız: Son gün 5 Aralık

Mevcut emlak işletmelerinin 5 Aralık tarihine kadar yetki belgesi alması gerekiyor. 5 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve taşınmaz ticaretiyle iştigal eden emlak işletmeleri yetki belgesi alınması için verilen 18 aylık süre 5 Aralık tarihinde doluyor. Bu süreye kadar belgesini almayanlar emlakçılık yapamayacak.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında mevcut emlak işletmelerinin 5 Aralık tarihine kadar yetki belgesi alması gerekiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri taşınmaz ticaretine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunamayacaklar. Muafiyet kapsamında olmayan emlak işletmesi sahiplerinin yada şube müdürlerinin ayrıca pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekiyor” dedi.

“BAŞVURULARA YETİŞİLEMİYOR”

Yetki belgesi alınması için başvuruların Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden alındığını belirten Özelmacıklı, “TTBS üzerinden yapılan başvurusu sonrasında işletmenin yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde Ticaret il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilmesi gerekiyor. Lakin on binlerce emlak işletmesinin bulunduğu sektörümüzde son dönemde yapılan yoğun başvurulara Ticaret İl Müdürlüklerimiz yetişemiyor” dedi.

“UZATMA BEKLİYORUZ”

  • Özelmacıklı, “Özellikle taşınmaz ticareti kapsamında faaliyetinde bulunan emlak işletmelerinin almaları gereken yetki belgeleri için sürenin uzatılmasını bekliyoruz. Daha önce benzer bir uzatma ikinci el kara taşıtı ticaretinde de söz konusu olmuştu. TTBS üzerinden yapılan çok sayıda başvuru için henüz yerinde bir tespit yapılamadı. Ayrıca yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve değişiklik ihtiyaçları için düzenlemeler bekliyoruz” diye konuştu.
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