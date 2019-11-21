Emlakçılık yapmak isteyenler bu belgeyi mutlaka almalısınız: Son gün 5 Aralık

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında mevcut emlak işletmelerinin 5 Aralık tarihine kadar yetki belgesi alması gerekiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri taşınmaz ticaretine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunamayacaklar. Muafiyet kapsamında olmayan emlak işletmesi sahiplerinin yada şube müdürlerinin ayrıca pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekiyor” dedi.

“BAŞVURULARA YETİŞİLEMİYOR”

Yetki belgesi alınması için başvuruların Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden alındığını belirten Özelmacıklı, “TTBS üzerinden yapılan başvurusu sonrasında işletmenin yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde Ticaret il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilmesi gerekiyor. Lakin on binlerce emlak işletmesinin bulunduğu sektörümüzde son dönemde yapılan yoğun başvurulara Ticaret İl Müdürlüklerimiz yetişemiyor” dedi.

“UZATMA BEKLİYORUZ”