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En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren teklif TBMM'den geçti

En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren teklif TBMM'den geçti

20:0930/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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TBMM Genel Kurulu'nda emekli aylıklarına ilişkin madde kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda emekli aylıklarına ilişkin madde kabul edildi.

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis'te kabul edilen düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Görüşmelerde, kanun teklifinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkartılmasına ilişkin madde kabul edildi.

Meclis'te kabul edilen düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Yeni taban aylık Ocak ödeme dönemi itibarıyla yürürlüğe gireceği için kapsamdaki 3.8 milyon emekliye, dul ve yetime fark ödemesi yapılması söz konusu olacak.



#Emekli
#Maaş
#Kanun Teklifi
#TBMM

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