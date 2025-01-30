Görüşmelerde, kanun teklifinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkartılmasına ilişkin madde kabul edildi.

Yeni taban aylık Ocak ödeme dönemi itibarıyla yürürlüğe gireceği için kapsamdaki 3.8 milyon emekliye, dul ve yetime fark ödemesi yapılması söz konusu olacak.