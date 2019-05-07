Yerel Seçim 2019
Ekonomi Enerji Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji Bakanlığından Doğu Akdeniz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Türkiye ve KKTC’nin bölgedeki enerji denkleminden dışlanamayacağının bir kez daha altını çiziyoruz" ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Fatih sondaj gemisi çalışmalarına devam ediyor.
Fatih sondaj gemisi çalışmalarına devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bölgedeki enerji denkleminden dışlanamayacağı belirtilerek, "Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak bölge içi ve dışı aktörlerce yapılan açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir" ifadesi kullanıldı.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi tarafından yürütülen çalışmaların Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayandığı bildirildi.

Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin kendi kıta sahanlığındaki hak ve çıkarları hem de KKTC'nin haklarının korunması konusunda kararlı olunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak bölge içi ve dışı aktörlerce yapılan açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye, doğal kaynakların barışı, istikrarı ve refahı artırmada önemli bir rol oynayabileceğinin bilincindedir ve enerji diplomasimizin sadece ticari çıkarlar veya arz güvenliği endişesi ile yürütülmediği de bilinmelidir. Ülkemiz, enerjinin çatışmanın kaynağı olma rolünden ziyade, barışı temin eden ve refaha katkı sağlayan rolünü savunmaktadır. Bu noktada, Türkiye’nin hem kendisinin hem de Avrupa’nın arz güvenliğine önem veren bu çok yönlü ve pozitif enerji politikası, tüm taraflar için bir şans olarak değerlendirilmelidir. Türkiye ve KKTC’nin bölgedeki enerji denkleminden dışlanamayacağının bir kez daha altını çiziyoruz. Belirsizlikleri artıran ve gerginliği tırmandıran adımlar atarak bölgesel çatışmaları körüklemek yerine, ülkemizin kazan-kazan yaklaşımından faydalanmaya, Ada'da adaletli bir paylaşımı sağlayarak istikrarlı bir bölgenin oluşturulmasına ve buna katkıda bulunulmasına davet ediyoruz."

REKLAM

Göksu Vadisi'nin eriği Türkiye'ye dağıtılıyor
EKONOMİ
Göksu Vadisi'nin eriği Türkiye'ye dağıtılıyor

BiTaksi ve BKM Express’ten ‘ramazanda taksiler 1 TL’ açıklaması
EKONOMİ
BiTaksi ve BKM Express’ten ‘ramazanda taksiler 1 TL’ açıklaması

Lagarde: ABD-Çin gerilimleri küresel ekonomiye tehdit
EKONOMİ
Lagarde: ABD-Çin gerilimleri küresel ekonomiye tehdit
10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin merak edilenleri.
ABDnin silahlarıTürk askerine çevrildi

ABD'nin silahları
Türk askerine çevrildi

Türk askerine ABD-İsrail yapımı silahlarla saldırıyorlar.
Esed mutabakatı hiçe saydı

Esed mutabakatı hiçe saydı

​İki stratejik bölge rejim güçleri tarafından ele geçirildi.
Çözüm süreci<br>diye bir şey yok

Çözüm süreci
diye bir şey yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar.
Vekalet edecek

Vekalet edecek

İBB Başkan Vekilliğine Vali Yerlikaya görevlendirildi.
Patlatma<br>testine girecek

Patlatma
testine girecek

​Yüzde 100'e yakın yerli imkanlarla geliştirildi.
'Can suyu' oldular

'Can suyu' oldular

​Üç arkadaş 'susuz tarıma' karşı çözüm üretti.

2 Haziran yerine <br>neden 23 Haziran

2 Haziran yerine
neden 23 Haziran

​İstanbul seçimlerinin iptal olmasının ardından dikkat çeken tarih.
İrade gasbını görmezden gelemeyiz

İrade gasbını görmezden gelemeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın iptal kararını yorumladı.
S-400 eğitimi başlıyor

S-400 eğitimi başlıyor

​Türk askerleri eğitim için Rusya'ya gidecek.
Bir kavanoz<br>bal verip aldılar

Bir kavanoz
bal verip aldılar

Rus yapımı 1984 model aracı görenler inanamıyor.
Arakanlıların ümidi<br>Türk Sahra Hastanesi

Arakanlıların ümidi
Türk Sahra Hastanesi

Hastaların başka ülkelerde tedavisine izin verilmiyor.
Diyarbakır'da PKK'ya darbe: <br>3 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya darbe:
3 sığınak imha edildi

​Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde operasyon sürüyor.
Dev takip

Dev takip

Premier Lig devi Abdülkadir ve Yusuf'u izledi.
İstanbul’da yeniden seçim

İstanbul’da yeniden seçim

YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline karar verdi.
Dedesinin tarifi<br>ile üretiyor

Dedesinin tarifi
ile üretiyor

​100 bin ton üretiyor ama siparişlere yetişemiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.