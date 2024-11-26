Enerji ekonomik büyümenin can damarı

360 Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cihad Terzioğlu, enerji sektöründeki dönüşümün Türkiye ekonomisi için önemine dikkat çekti. Enerjinin endüstri ve ekonomik büyümenin can damarı olduğunu vurgulayan Terzioğlu, “Artık sadece enerji tüketmek değil, hangi kaynaklardan ve nasıl tüketildiği de büyük önem taşıyor. 2023 yılında karbon emisyonlarında %1,1’lik bir artış gözlense de, temiz enerji teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde beklenen artış daha düşük gerçekleşti. Gelişmiş ülkeler, enerji verimliliği ve çevresel sorumlulukla hem ekonomik büyüme sağlıyor hem de karbon emisyonlarını azaltıyor” şeklinde konuştu. Gelişmekte olan ekonomilerin kalkınma süreçlerinde çevresel sorumluluğu gözetmesinin sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmez olduğuna değinen Terzioğlu, “Türkiye, 2053 vizyonuyla bu sorumluluğu yerine getirmeye kararlı” dedi.





YEŞİL EKONOMİYE GEÇİŞ İÇİN ÖNEMLİ YATIRIM YAPILIYOR

Enerji dönüşümünde Türkiye’nin net sıfır karbon hedeflerine doğru attığı adımları anlatan 360 Enerji A.Ş. Enerji Sistemleri ve İş Geliştirme Mühendisi Mehmet Kerem Sarp ise, “Türkiye, enerji arz güvenliğini sağlamak ve yeşil ekonomiye geçiş için büyük yatırımlar yapıyor. 2035 Enerji Yol Haritası’nda toplamda 120.000 MW yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Biz de 360 Enerji ailesi olarak +70 MW tecrübemizle sanayicilerimize ve yatırımcılarımıza güneş enerjisi projelerinde EPC ve danışmanlık hizmetleri sunarak bu hedefe katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.





E-MOBİLİTE DÖNÜŞÜMÜNDE TÜRKİYE ÖNDE

Türkiye’nin e-mobilite alanındaki başarısına da değinen Sarp, şunları ekledi: “Kara ulaşımında emisyon oranını azaltmak için elektrikli araç kullanımını artırmaya yönelik adımlar hız kazandı. TÜİK verilerine göre, 2024 Eylül ayı itibarıyla Türkiye’deki elektrikli araç sayısı 146.965’e ulaştı. Şarj istasyonlarında ise toplam 24.850 soket hizmet veriyor. Bu rakamlar, dünya çapında oldukça başarılı bir tablo ortaya koyuyor. Ancak bu dönüşümde yolun başındayız; daha çok çalışmamız gereken alanlar var.”





Tuğhan Arslan

Şarj altyapısına yatırımı artıracak

360 Enerji’nin Şarj Operasyonları Direktörü Tuğhan Arslan ise e-mobilite dönüşümünün şarj altyapısına bağlı olduğuna vurgu yaptı. Arslan, “Elektrikli araçlar, tam anlamıyla yenilenebilir enerji ile şarj edilmediği sürece dönüşüm eksik kalacaktır. Bu nedenle şarj ağı lisansı sahibi firmaların yenilenebilir enerji garanti sistemi kapsamına alınmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz” dedi. 360 Enerji’nin +100 ünite ile bireysel ve +80 adet ticari ünitelerle şarj altyapısına katkı sunduğunu belirten Arslan, elektrikli araç sahiplerine uygun tarifeli, 7/24 aktif çağrı merkezi destekli ve efektif şarj başlatma/sonlandırma süreci sunma misyonu ile birlikte istasyonlara dair iş ortaklıklarında şeffaf ve adil iş süreci değerlerini her zaman ön planda tuttuklarını, ilerleyen dönemde bu alandaki yatırımlarını artıracaklarını ifade etti.











