Enerjide ispat kolaylığı dönemi

Maden ve petrol alanında faaliyet gösteren işletmelere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) zorunluluğu getirilmesiyle enerjide ispat kolaylığı başlayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenlemeyle tebligatın geçerliliği güvence altına alınacak. Tebliğ tarihinin net bir şekilde elektronik sistemler tarafından kaydedilebilmesiyle de bu işletmelere 'ispat kolaylığı' imkânı tanınacak. Enerjide tebligat süreçlerinin hızlanması için klasik tebligat yöntemlerinin yerine elektronik sistemlerine geçmesi sağlanacak. Bu sistem sayesinde tarafların idareyle olan ilişkisinin dijital zemine taşınmasıyla, tebliğ sürecinin daha izlenebilir ve şeffaf hâle getirilmesi de sağlanacak.