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Rusya duyurdu: Mısır'la LNG terminalleri kurulmasını istişare ediyoruz

Rusya duyurdu: Mısır'la LNG terminalleri kurulmasını istişare ediyoruz

15:5814/05/2025, Çarşamba
AA
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, Mısır'la sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin kurulmasına yönelik istişareler yürüttüklerini söyledi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, başkent Moskova'da gerçekleşen Rusya-Mısır Hükümetlerarası Komisyon toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mısır'la enerji alanında işbirliğine önem verdiklerini anlatan Alihanov,
"El-Dabaa Nükleer Güç Santrali inşasının yanı sıra petrol şirketleri arasındaki işbirliğini de değerlendiriyoruz"
dedi.
Alihanov, Mısır'la ilişkilerde enerjinin kilit rol oynadığına işaret ederek,
"LNG terminalleri oluşturma projelerini istişare ediyoruz, ancak şu anda detay veremem. Çalışmalar devam ediyor"
diye konuştu.


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