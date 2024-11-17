Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Enflasyondaki direnç ilave tedbirlerle kırılacak

Enflasyondaki direnç ilave tedbirlerle kırılacak

Ali Kürşat Büyükada
04:0017/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için ilave tedbirleri almak zorunda olduklarını söyledi. Şimşek, "Enflasyon öngördüğümüzün üzerinde seyrediyor. Enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için gereken ilave tedbirleri almak zorundayız. Alacağız" ifadelerini kullandı. Şimşek, bakanlığının bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.


YETKİ MECLİS'İN

Ekonomik göstergeleri değerlendiren Şimşek, bu sene büyük ihtimalle cari açığın öngörülerinin çok altında kalacağını dile getirdi. Vergi borçlarının silindiği iddialarını cevaplayan Şimşek, "Türk vergi hukukunda, hiçbir bakanın veya idarenin, vergi borcunu silme yetkisi yok. Vergileri silme yetkisi sadece ve sadece yüce Meclis'indir. Uzlaşmalarda da ana parada hiçbir şekilde indirim yapılamaz. Maliye Bakanı'nın hatta Cumhurbaşkanı'nın vergi silme yetkisi yoktur" dedi.


1.000 ARAÇ İHALE İLE SATILIYOR

Tasarruf tedbirlerinin uygulanmasıyla araçlarda yüzde 15 tasarruf ettiklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti: "Özelleştirme İdaresinde 1.000'in üzerinde araç toplandı. Bu araçlar yakın zamanda açık artırmayla satılacak."


#Ekonomi
#enflasyon
#direnç
#tedbir

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM polis alımı için müjde geldi 12 bin polis memuru alımı başlıyor! 32. dönem POMEM başvuru tarihleri ve şartları