Enflasyondaki direnç ilave tedbirlerle kırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için ilave tedbirleri almak zorunda olduklarını söyledi. Şimşek, "Enflasyon öngördüğümüzün üzerinde seyrediyor. Enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için gereken ilave tedbirleri almak zorundayız. Alacağız" ifadelerini kullandı. Şimşek, bakanlığının bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ekonomik göstergeleri değerlendiren Şimşek, bu sene büyük ihtimalle cari açığın öngörülerinin çok altında kalacağını dile getirdi. Vergi borçlarının silindiği iddialarını cevaplayan Şimşek, "Türk vergi hukukunda, hiçbir bakanın veya idarenin, vergi borcunu silme yetkisi yok. Vergileri silme yetkisi sadece ve sadece yüce Meclis'indir. Uzlaşmalarda da ana parada hiçbir şekilde indirim yapılamaz. Maliye Bakanı'nın hatta Cumhurbaşkanı'nın vergi silme yetkisi yoktur" dedi.