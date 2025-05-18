Engelliye iş koçu modeliyle istihdam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, özel gereksinimli bireylerin iş gücü piyasasına daha etkin ve sürdürülebilir şekilde katılımını sağlamak amacıyla “Destekli İstihdam Projesi”ni hayata geçiriyor. Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu proje, serebral palsili, otizmli ve down sendromlu bireyler başta olmak üzere tüm zihinsel engelli bireyleri hedefliyor.





12 AYLIK UYUM VE ÖĞRENME SÜRECİ

Proje kapsamında her bir engelli bireye doğrudan destek sağlayacak olan “Engelli İş Koçu/Danışmanı” modeli ile birebir mentörlük esas alınıyor. Her bir iş koçu en fazla 4 engelli bireye destek verecek şekilde görevlendirilecek. 6 ay ile 12 ay arasında istihdam edilecek olan özel gereksinimli bireylerin bu projeyle birlikte iş yerinde uzun vadeli bir uyum ve başarı sağlaması amaçlanacak.





İŞVERENE MALİYET DESTEĞİ

Proje başvuruları, Türkiye’de faaliyet gösteren ve projenin uygulanacağı ilde kurulu tüzel kişilikler tarafından yapılabilecek. Bu sayede yerelde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, özel gereksinimli bireylerin istihdamına doğrudan katkı sunabilecek. Engelli iş koçu/danışmanı desteğinde görev alacak kişilere, işverene maliyetinin yüzde 15 fazlası tutarında aylık ödeme yapılacak. 2025 yılı için bu tutar 35 bin 881 TL olarak uygulanacak. Engelli ücret desteği kapsamında zihinsel engelli bireylerin ücret giderleri brüt asgari ücret üzerinden desteklenecek.





Prim gün sayısına göre hesaplama

Bu destek SGK’ya bildirilen prim gün sayısına göre hesaplanacak ve aylık 26 bin TL’yi aşacak. İşyeri düzenleme desteğiyle ise engelli bireylerin çalışacağı iş yerlerinin ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi için yapılacak harcamaların toplam engelli ücret desteğinin yüzde 25’ini aşmayan kısmı devlet tarafından karşılanacak. Örnek bir hesaplamaya göre, 1 yıllık bir projede 1 engelli birey için toplam destek 816 bin 247 TL’ye ulaşırken, 4 kişi üzerinden yürütülen bir projede bu tutar 3 milyon 264 bin TL’ye kadar ulaşabilecek.



